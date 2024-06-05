Başkan Mustafa Işık’ dan Dünya Çevre Günü mesajı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Işık, “Gürsu Belediyesi olarak, çevrenin korunmasının asıl olarak yaşamı ve geleceği korumak olduğunu çok iyi biliyor ve çevreye duyarlı hemşehrilerimizin de desteğiyle ilçemizi temiz, yaşanabilir ve doğal dokusu korunmuş olarak daha ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Artan nüfus ve şehirleşme ile yaşam standartları ve tüketim alışkanlıkları farklılaşmış, buna bağlı olarak da daha çok atık oluşmuştur. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Gürsu Belediyesi olarak gelecek nesillere temiz, yaşanabilir bir dünya için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız doğru, uygun çevre koruma politikaları belirlemek, çevre yönetim sistemlerini oluşturmak ve hemşehrilerimizin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamaktır.

Bu kapsamda atıkların geri kazanımının ekonomiye ve çevreye olan katkılarının bilinciyle hareket ederek birçok çalışmaya imza attık. İlçemizde belirlediğimiz bölgelerde atık yağların, elektronik atıkların, pillerin toplanması için toplama noktaları oluşturduk. Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi birçok noktaya yerleştirdik. Kullanılacak durumda olan tekstil ürünlerini uygun lokasyonlara konulan giysi kumbaramız ile topluyoruz.

Çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılacağının farkında olarak sınırlarımız içerisinde bulunan anaokulları ve ilkokullarımızda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ‘Çevre Eğitimleri’ düzenli olarak verilmektedir. Gürsu Belediyesi olarak, çevrenin korunmasının asıl olarak yaşamı ve geleceği korumak olduğunu çok iyi biliyor ve çevreye duyarlı hemşehrilerimizin de desteğiyle ilçemizi temiz, yaşanabilir ve doğal dokusu korunmuş olarak daha ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevre ve doğa farkındalığının arttığı, mavi ve yeşilin hakim olduğu, hemşehrilerimizin temiz ve doğal bir çevrede, sağlık, mutluluk ve huzurlu yaşadığı bir gelecek diliyorum”