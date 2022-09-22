Başkan Mehmet Savran Sümer Mahallesi'nde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları başlayan Sümer Mahallesinde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sümer Mahallesindeki çalışma alanlarını ziyaret etti. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sümer Mahallesi’ne ciddi bir altyapı ve üstyapı yatırımı yaptıklarını kaydeden Savran, kısa sürede mahallenin çehresini değiştirecek adımlar attıklarını anlattı. Bugün başlayan yeni çalışmalar ile birlikte ilk olarak mahallede altyapı problemi olan sokakların içme suyu hatlarını tamamen yenileyeceklerini kaydeden Savran, ardından ise yağmur suyu hatlarının imalatının gerçekleştirileceğini söyledi.

Savran, “Altyapı yenileme çalışmalarının ardından daha önce parke taş kaplı olan yollarımızı sıcak asfalt konforu ile buluşturacağız. Yaya kaldırımlarını da yenileyeceğimiz sokaklarımız yeni görünümüyle çok güzel olacak.” dedi.