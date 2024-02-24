Başkan Mehmet Kanar'dan Berat Kandili mesajı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Berat Kandili dolasıyla yayınladığı mesajla tüm İslam âleminin kandilini kutladı.

BURSA (İGFA) - Berat Kandili vesilesiyle, tüm İslam âleminin bu kutsal gecesini en içten dileklerimle kutlarım. Berat Kandili, affın, arınmanın ve duaların kabul olduğu mübarek bir zaman dilimi. Bu kutsal gece, bizlere geçmişteki hatalarımızı telafi etme ve geleceğe umutla bakma fırsatı sunmaktadır. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Bu mübarek gecelerin hoşgörü ortamının gelişmesine ve güçlenmesine vesile olması en büyük temennimiz. Bu duygu ve düşünlerle bu anlamlı gecenin şehrimize, milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor; tüm insanlığın sağlık, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.’’dedi.