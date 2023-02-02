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Başkan Kuzu: Kasaptaki et fiyatıyla canlı hayvan fiyatının dengelenmesi gerekiyor

GÜNDEM 02.02.2023, 16:29
Başkan Kuzu: Kasaptaki et fiyatıyla canlı hayvan fiyatının dengelenmesi gerekiyor

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, kasapta satılan etin kilogram fiyatı ile canlı hayvan fiyatları arasında çok yüksek fiyat farkı olduğunu belirterek; kasaptaki et fiyatıyla canlı hayvan fiyatının dengelenmesi gerektiğini belirtti.Tural ŞAHBAZLI / Kahramanmaraş (İGFA) - Kasaptaki etin kilogram fiyatı ile üreticinin sattığı canlı hayvanın kilogram fiyatının tutarsız olduğunu ifade eden Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, fiyatların dengelenmesi gerektiği hususunda çağrısında bulundu.

Başkan Kuzu, “Şu anda etin kilogram fiyatı 200 lira ile 350 lira arasında değişiyor. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde etin kilogramı ortalama 200 lira ancak İstanbul gibi metropol kente ise 350 lirayı buluyor. Vatandaşımız haklı olarak et fiyatlarını çok pahalı buluyor ancak; bu pahalılığın sebebi üreticilerimiz değil. Çünkü üreticimiz canlı hayvanın kilogramını ortalama 65 liradan satıyor. Yani üretici hayvanını çok ucuza satıyor; fakat et piyasada çok pahalı. Şimdi et fiyatları pahalıyken canlı hayvanın da pahalı olması lazım. Çünkü üreticinin girdi maliyetleri çok fazla” dedi.

Üreticinin, çok zor durumda olduğunu kaydeden Başkan Kuzu, şöyle konuştu:

“Et fiyatları farklı. Canlı hayvanın kilogramı çok ucuz. Canlı hayvanın kilogram fiyatını değerlendirirken etin fiyatını da göz önüne alarak artış yapılması gerekiyor. Fiyatlar dengeli olmasa üretici daha çok zarar edecek, buna rağmen et fiyatları artmaya devam edecek halkımız daha da pahalı et tüketmek zorunda kalacak. Kilogramı 60 liraya, 65 liraya, 70 liraya canlı hayvan sattığımızda çok zarar ediyoruz. İstanbul gibi bir yerde kasapta etin kilogramı 350 lirayı buluyor. Biz neden hayvanlarımızı 60 liraya, 65 liraya hayvanımızı kasaplara verelim? Canlı hayvan ile et fiyatları arasında dengenin sağlanması gerekiyor. Kasapta etin kilogramı 200 liraya satılırken canlı hayvanın kilogram fiyatının da en azından 80 lira olması gerekiyor. Biz, Bakanlığımızdan bunu istiyoruz! Çobanın maaşı 10 bin lira olmuş. 1 ton arpayı devlet bize vermese piyasada güç yetmezdi. Allah, devletimizin yokluğunu vermesin. Devletimizin katkısı olmasa Türkiye’de hayvancılık diye bir şey kalmazdı. Ben Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

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