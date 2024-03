Başkan Kanar’dan 8 Mart mesajı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

BURSA (İGFA) - Başkan Kanar mesajında ‘’Bugün 8 Mart… Dünya Emekçi Kadınlar Günü… İlkçağdan beri insanlık alemi erkek egemen bir toplum olarak bilinirdi. Tarih boyunca ilk çağdan beri her dönemde kadın ön planda oldu. Kurtuluş Savaş’ının kahramanı olan Şerife Bacıdan… Türkiye’nin ilk doktoru Safiye Ali’den… İlk kadın öğretmen Refet Angından… İlk Zabıta Memuru Afife İpek… ve evin çocukları için dişini tırnağına takarak üreten, üretmeye devam eden annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz… Cephaneler ıslanmasın diye battaniyesini cephaneye sarmış bebeğine sarılıp onun donmaması için uğraş veren Şerife Bacının hakkı… Tüm hastalara şifa olan Safiye Ali’nin ve nicelerinin hakkı ödenmez ödenemez. Bir kadın bir insandan çok daha fazlasıdır. Her kadın kendi ayakları üzerinde durmalı kendi fikirlerini özgürce beyan edebilmelidir. Kadın hayattır, kadın toplumdur. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir. Mustafa kemal Atatürk’ün söylediği gibi dünyada her şey kadının eseridir.’’ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.’’ dedi.