Başkan Işık'tan Hıdırellez kutlaması

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Üsküp Türkleri Dayanışma Derneği’nin düzenlediği Hıdırellez Bayramı etkinliğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Üsküp Türkleri Dayanışma Derneği, Hıdırellez Bayramı etkinliklerini şehrin simgesi Kütahya Kalesi’ndeki Hisar Kır Kahvesi’nde düzenledi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’nın da yer aldığı etkinliğe çok sayıda vatandaş katılarak renkli görüntüler oluşturdu. Rumelili Yakup’un sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar, Hıdırellez Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Tüm hemşehrilerimizin Hıdırellez Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Böyle güzel ve anlamlı bir günde davetiniz için şahsım ve şehrimizde yaşayan hemşehrilerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu güzel kültürün yaşaması adına fedakârlıkta bulunan, organizasyona destekte bulunan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kütahya, Türkiye’nin bir kopyası. Burada da her bölgeden hemşehrimizin burayı mekân tutup yaşadığı, ticaretini yaptığı ve şehrimizin büyümesi ve zenginleşmesi adına emek verdiği bir şehrimiz. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hıdırellez etkinliklerine yaptığınız katkı için burada bu güzel insanları toplayıp bir araya getirip bu vesileyle kaynaştırdığınız için derneğimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Kütahya Üsküp Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Vuran, verdiği destekler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini iletti.