Başkan İnce: "Yolumuzdan ayrılmayacağız"

Güzelbahçe Belediyesi personelleri Başkan Mustafa İnce’nin doğum gününü kutladı. Güzelbahçe Belediyesi bahçesinde gerçekleşen kutlamada Başkan İnce personellere tek tek sarılarak helalleşti.İZMİR (İGFA) - Duygusal anların yaşandığı kutlamada, 15 yıl boyunca partisinin gururunu yakasında taşıdığını belirten başkan İnce ‘‘2009’dan bugüne kadar çok güzel günlerimiz geçti. Mümkün olduğunca liyakate uymaya çalıştım. Bir gün belediye başkanlığımıza nokta koyacağımızı bilerek birbirimizin yüzüne her daim bakacağımızı düşünerek hareket ettim. Her şehirde olduğu gibi ilçemizde de sonsuz olan ihtiyaçları bütçemiz doğrultusunda doğru kararlarla öncelik belirlemeye çalıştık. Hayatımızın en onurlu günlerini yaşadım. Mesai arkadaşlarımla birlikte hem Güzelbahçe’mize hem de partimize emek verdik. İstemeden kırdığım üzdüğüm arkadaşlarım olduysa lütfen hakkınızı helal edin. Başka bir isteğim yoktur. İnanın ki çok mutluyum. Tam zamanında ve yerinde bırakıyorum. Partimin bir tercih yaptığı kanaatindeyim ve saygı duyuyorum. Umarım bu tercihler hepinizi daha güzel günlere taşır. Görev sürecim boyunca birlikte çalıştığım Ednan Arslan, Kazım Çam, Çağlayan Bilgen ve yeni ilçe başkanımız Devrim Seyrek’le birlikte partimizin gururunu hep yakamda taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Biz yolumuzdan ayrılmayız. Yolumuzu değiştirmeyiz. Bu yol da sonuna kadar gideriz’’ dedi.

GÜNAY’A KEFİLİM

Personellerin işi konusunda endişe etmemesi gerektiğini söyleyen başkan İnce ‘‘15 yıl başkan adayımız Mustafa Günay ile çalıştım. Tüm çalışanlarımızın işe başlama sürecinde Mustafa Günay’ın da bilgisi vardı. İnanıyorum ki hiçbirinizle hiçbir hesabı yoktur. Kendisiyle bu konuyu görüşmedim ama rahat olun. Mustafa Günay’a bu konuda kefilim. Hiçbirinizi bu konuda üzmez, mağdur etmez, işinden etmez. Partimizle hep birlikte olup sandıkta yine kazanacağız. Bizimle olan arkadaşlarla sonuna kadar beraberiz, yolumuzdan ayrılmayacağız’’ dedi.