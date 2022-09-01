Başkan İmamoğlu Tuzlalı balıkçılarla 'Vira Bismillah' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Su Ürünleri Federasyonu’nun av yasağının bitişi nedeniyle düzenlediği programa katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Su Ürünleri Federasyonu’nun yeni av sezonu için düzenlediği programa katıldı.

Tuzlalı balıkçılarla buluşan İmamoğlu, folklor ekibiyle horona durdu, balık tezgahında balık ekmek ikram etti.

‘Vira Bismillah’ diyerek balıkçılara bereketli sezon dileyen Başkan İmamoğlu, “Yolları açık olsun… Güzel bir av sezonu olsun… Bol bereketli olsun… Umarım maliyetlerinin azaldığı bir süreçle, insanlarımızın sofrasında olabildiğince ucuz balıklarımız olsun” ifadelerini kullandı.

“HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİ MARMARA DENİZİ'NİN ETRAFINDA YAŞIYOR”

Balıkçıların deniz ve deniz canlıları üzerine taşıdığı hassasiyeti yakından bildiğini kaydeden İmamoğlu, “Marmara Denizi niye zorda biliyor musunuz" diye sordu.

"Marmara Denizi'nin kıyısında yaşayan tam 28 milyon nüfusa sahibiz" diyen İmamoğlu, "Bursa'sından İstanbul'una, Kocaeli'sinden Tekirdağ'ına hatta havza olarak baktığınızda Balıkesir'e varıncaya kadar 28 milyon… Hala da göç alıyor. Bunun anlamı neredeyse her üç kişiden birisi Marmara Denizi'nin etrafında yaşıyor. Bu çok ürkütücü. Bu yönetilebilir bir şey değil. Böyle devam edersek yüz yıl sonra torunlarımız bize beddua eder. Şehircilikten çevreyi koruyucu düzene varıncaya kadar şehrin içerisindeki yaşamdan Türkiye'nin düzeninde insanların Marmara yerine kendi yaşam alanlarında yaşayabilir hale getiririz bunu bile düşünmek lazım" diye konuştu.

Özellikle küçük ölçekli balıkçılık yapan esnafa 2020, 2021 ve 2022’de destekleri artırarak sürdürdüklerini belirten İmamoğlu, "Yaklaşık bin 300 balıkçımıza hem ayni hem bir kısım nakdi ayrıca tekne bakımları ve farklı ihtiyaçlarına kadar katkılarımızı sunduk ve sunmaya devam edeceğiz" dedi.