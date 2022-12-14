Başkan İmamoğlu saat 16'da Saraçhane'ye çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada saat 16'da karar açıklanması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, vatandaşlara toplanma çağrısı yaptı.

"16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir" diyen Başkan İmamoğlu, paylaşımında, "İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

Savcı, Başkan İmamoğlu’na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu’nun "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istiyor.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1602978602764861441