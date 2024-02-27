Başkan İmamoğlu'ndan MÜSİAD'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’yı, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu ile birlikte ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş dünyası ziyaretlerini Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile devam ettirdi.

İmamoğlu, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’yı, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu ile birlikte ziyaret etti. İmamoğlu ve Asmalı, MÜSİAD Genel Merkezi’ndeki buluşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD’ın İstanbul'un ve Türkiye'nin önemli bir iş dünyası kuruluşu olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, “Daha önce de gelme arzumuz olmuştu, ama o zaman sağlıklı bir diyalog oluşturamamıştık. Sağ olsun Sayın Başkan, sürece dönük nezaketiyle bizi de ziyaret etmesiyle beraber bu buluşmanın çok değerli olduğunu şu anda hissediyorum. Hem kendisine hem de yönetimine çok teşekkür ederim bugünkü karşılamalarından ötürü. Biz, İBB olarak, iş dünyasıyla olabildiğince en yüksek seviyede iş birliğinin İstanbul için çok değerli olduğunu bilen bir yönetimimiz, bilen bir heyetiz. Hem bu dönem yaptıklarımızla ilgili kısmen bilgi sahibi yaptık Sayın Başkan'ı ve heyetini hem de kısmet olur ise, önümüzdeki beş yıl için de nasıl iş birlikleri olabilir noktasında, düşüncelerimizi karşılıklı paylaştık. Çok değerli oldu. Zira inanıyoruz ki İstanbul'umuz, bütün düşüncelerle, bütün kurum, kuruluşlarla, bütün sektörlerle ya da paydaşlarla iş birliğini en yüksek noktaya taşıdığı takdirde çok daha başarılı olacaktır. Yoksa tek başına hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir oluşum çok fazla bilgiye sahip olduğunu iddia edemez. Biliyoruz ki MÜSİAD'ın içerisinde de çok zengin bir bilgi kaynağı ve tespitler var. Bu yöndeki iş birliğini, umuyorum önümüzdeki süreçte daha güçlü bir seviyeye taşırız” diye konuştu.