Başkan İmamoğlu'ndan 'Gezi Nöbeti'ne destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi önünde 106 gündür devam eden “Gezi İçin Adalet Nöbeti”ne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Büyükkent Şubesi önünde başlatılan ve 106’ncı gününe giren “Gezi İçin Adalet Nöbeti”ne katılarak, destek verdi.

Gezi davasında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ve kızı Vera ile de bir araya gelen İmamoğlu; sendikalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla süren nöbette bir konuşma yaptı.

“İSTANBUL'U VE BÜTÜN ÜLKEYİ KENDİNE AİTMİŞ GİBİ GÖREN BİR GÜÇLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

“İstanbul'un tarihine, doğasına sahip çıkan, İstanbul'u korumak isteyen anlayışa karşı, kararlı bir biçimde cezalandırma zihniyetine sahip bir güçle karşı karşıyayız” diyen İmamoğlu, “İstanbul'u ve bütün ülkeyi kendine aitmiş gibi gören, mülk edilmiş gibi gören, bu şehrin ve bu ülkenin kaynaklarına o kadar sahipmiş gibi davranan bir güçle karşı karşıyayız ki, kimseye hesap vermeden, dilediği gibi kullanmaya alışmış bir akılla karşı karşıya olduğumuzun da altını çizmek isterim. Gerçekleri dile getirenler, adalet, hukuk, demokrasi talep edenler, doğaya sahip çıkanlar, önce kamuoyu önünde bilinçli bir süreç yönetilerek, suçlu ilan ediliyorlar. Ardından, yetkili organlar aracılığıyla, talimatlı bir şekilde, gereği yerine getiriliyor” ifadelerini kullandı.

Gezi bahanesiyle tutsak edilenlerin özgürlüklerine kavuşacaklarını belirten Başkan İmamoğlu, “Uzmanlıklarını, tecrübelerini, yaşadıkları şehrin, ülkenin yararına en üst seviyede kullanmaya da devam edecekler. O çok yakın ve güzel günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Şehircilik ve Proje Koordinatörü olarak görev yapan çok sevgili ve değerli yol arkadaşım, dostum, kardeşim Tayfun Kahraman'la, o güzel günlerde bir arada çalışmaya devam edeceğiz” dedi.