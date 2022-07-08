Başkan İmamoğlu mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum çalışanlarıyla, Saraçhane’deki tarihi binanın dış avlusunda bayramlaştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla Saraçhane’de buluştu.

"Allah şahittir ki, bu şehrin 16 milyon insanına, yürekten, eşit bakan, hiçbirisini birbirinden ayırmayan bir yürekle baktığımı biliyorum" diyen Başkan İmamoğlu, "Eksiğim olabilir ama kalbimin bu yönünü söylemekten asla çekinmem. Aynı şekilde isteğim ve dileğim; sizlerin de bu hissi, yaşadığınız sokakta, mahallede, apartmanda her ortamda hissettirmeniz. Çünkü, bu şehrin dinamik yapısı sizlersiniz” dedi.

Sağlığın yanında “bereket” temennisinde de bulunan bulanan İmamoğlu, barış, huzur ve mutluluğun önce ailede başladığına vurgu yaptı.

Kurban Bayramı’nın dayanışma kültürünü pekiştiren bir yönü olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, 9 günlük tatil döneminde görev yapacak arkadaşlarını şimdiden emeklerine teşekkür etti.

“İstanbullulara en iyi hizmeti vermek, adil ve eşit bir ortamı sunmak da yine sorumluluğumuzun önemli bir parçası” diyen İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu hemşehrim adına, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bayramda görev yapacak arkadaşlarım var. İnsanlarımızın sağlıklı, huzurlu, güven içinde bir kentte yaşadıklarını onlara hissettirmek adına, bu 9 günlük tatil döneminde görev yapacak arkadaşlarım var. Allah, onlardan razı olsun. Alın terlerine sağlık” diye konuştu.

Başkan İmamoğlu, konuşmasının ardından avluda bulunan çalışanlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.