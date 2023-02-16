Başkan İmamoğlu: İnterneti kesenler, hukuken hesap vermeli

Deprem bölgesine yardım malzemesi ulaştırmak için ilk günden itibaren aralıksız çalışan Yenikapı’daki lojistik merkezini ziyaret ederek gönüllülerle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, afette iletişim hattının kesilmesiyle ilgili sert konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye insani yardım ulaştırmak için lojistik üssüne dönüşen Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

15 binin üzerinde gönüllünün emeği, bağışçıların yardımları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin destekleriyle devam eden yardım kampanyası için 11 gündür aralıksız çalışan merkezdekilerle bir araya gelen Başkan İmamoğlu, gönüllülerle bir geldi.

Bir gönüllünün internetin kesilmesi ve üniversitelerin online eğitime dönmesiyle ilgili serzenişini dinleyen Başkan İmamoğlu, “Böylesi bir afette iletişim hattına düşmanlık edenin, aklı kıt. Bu ülkeye ve insanına kötülük yapıyor, hukuken hesap vermeli” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yükseköğrenim yurtlarının kapatılmayacağını söyleyen Başkan İmamoğlu, “Bütün üniversitelerin online sisteme geçmesi olacak iş değil, derhal açılmalı. Biz o bölgedeki gençleri Türkiye’nin başka yerlerine dağıtıp, onların da eğitimine devam etmesini sağlamamız lazım… Gençlerimizi yurtlarımızdan çıkarmayacağız. Her gün üniversiteleri açın diye buradan çağrıda bulunacağız” dedi.