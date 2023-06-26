Başkan İmamoğlu, depremin vurduğu Hatay'da

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı’nı, deprem felaketinin izlerini silmeye çalışan Hatay’da karşıladı.HATAY (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı’nı, deprem felaketinin izlerini silmeye çalışan Hatay’da karşıladı.

Samandağ’da, Hz. Hızır Türbesi önünde depremzedelerin Kurban bayramlarını kutlayan Başkan İmamoğlu, Türkiye’nin son Ermeni köyü Vakıflı’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Devletin tüm kurumlarının bu anlamda sonsuz bir çaba içerisinde olmak zorunluluğu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, depremzedelere, “İlk an itibariyle hem İstanbullu hemşehrilerim adına hem bir sorumlu bir yönetici olarak burada, Hatay'da hem belediyelerimizle olsun hem siyasi arkadaşlarımızla olsun, her konuya koşmaya, gayretle yaralarınıza ilaç olmaya gayret ettik. Olmaya da devam edeceğiz. Bu sürecin mutlaka bir takipçisi olacağız” mesajlarını verdi.