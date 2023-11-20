Başkan İmamoğlu, 'Beyaz Yol'u deneyimledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin en çok kullanılan toplu ulaşım yollarından metrobüs güzergahındaki yolculuk kalitesini artıran beton yol uygulamasını yerinde deneyimledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs güzergahındaki yolculuk kalitesini artıran beton yol uygulamasını gazetecilerle birlikte deneyimledi.

Beylikdüzü TÜYAP ve Avcılar arasındaki 13 durağı konforlu bir biçimde deneyimleyen İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

İstanbul’da 2 günde metrekareye 100 kilograma yakın yağmur yağdığını hatırlatan Başkan İmamoğlu, “İstanbul'da tek bir yerde, şehrin altyapısına dayalı su baskını, göllenmeler, trajik durumlar yaşanmamıştır. Yani daha önceki Üsküdar, daha önceki Beşiktaş, daha önceki Kartal, daha önceki Avcılar veya işte Beylikdüzü veya diğer yerlerdeki o sel görüntüleri yaşanmamıştır. Biz, doğru işler yapıyoruz. Altyapıya, iş yapıyoruz. Görünmeyen hizmetleri İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. Niçin? Konforlu, daha güzel bir yaşam için. Biz, buna devam edeceğiz. İETT'yi, İSKİ'yi gündemine alıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadim kurumlarını küçülten, onları aşağılamaya gayret eden muhalefetin bu anlayışını İstanbul'da çok üzülerek takip ediyorum. Ben onlara da muhalefet olarak kötü dil kullanmamalarını, daha düzeyli, daha seviyeli bir dil kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü, uzun yıllar muhalefet olarak bu ülkeye hizmet edecekler, şehre hizmet edecekleri gibi. O muhalefet dilini düzeltmezlerse, muhalefet olarak bile meclislerde bulunamayacak hale ve duruma düşerler” diye konuştu.