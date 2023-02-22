Başkan İmamoğlu açıkladı... İstanbul için yeni karar!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2000 yılı sonrası inşa edilen yapılar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu yeni kararı duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediyesi içerisinde alınan yeni kararı duyurdu.

Başkan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan binalar için 'hızlı tarama' yöntemine artık 2000 yılı sonrasının da dahil edildiğini açıkladı.

Öncelik olarak 2000 yılı öncesi yapılan binaları alacaklarını vurgulayan Başkan İmamoğlu, paylaşımında, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz" dedi.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1628301558386491393

İBB BİNA TESPİT PROJESİ NEDİR?

Hızlı Tarama ile 2000 yılı öncesi yapılan yapılarda ikinci kademe değerlendirme yöntemleri kullanılarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumları tespit ediliyor. Öncelikli olarak Avcılar ve Silivri ilçelerinde başlayan bu çalışma, İstanbul’un diğer 37 ilçesine yayılmış ve şu ana kadar İstanbul genelinde 107.077 binaya gidilerek bunların 29.323’sinde inceleme gerçekleştirilmiş durumda.

Bu çalışma kapsamında yapıda:

· Kolon sıvası kaldırılarak beton çekici okuması,

· Kolon betonunun sıyrılarak donatı çapı ve korozyon belirlemesi,

· Kolon-kiriş ve kat ölçüleri alınarak kat planının çıkarılması,

· Donatı tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi,

· Yapının dış ölçülerinin ve düzensizliklerinin tespiti,

işlemleri yapılarak veri toplanıyor. Bu veriler bir algoritma ile analiz edilerek her bina için “deprem güvenlik oranı” tespit ediliyor.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1628352443703500803