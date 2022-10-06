Başkan İmamoğlu: 1 yıl sonra imzalansa da teşekkür ederiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağladıkları ek krediye 1 yıl sonra onay vermesi yönündeki sorusuna, “1 yıl sonra imzalamış olsa da Sayın Bakan’a teşekkür ederiz” yanıtını verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un Kurtuluşu’nun 99’ncu yılı kutlaması nedeniyle bulunduğu Taksim Meydanı’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na sorulan sorularda, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesiyle alakalı dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izniyle ilgili çağrıya Bakan Nebati’den yanıt geldiğini anımsatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan İmamoğlu, 1 yıldır beklediklerini ifade ederek, “Teşekkür ediyoruz. Neticede İstanbul'a hizmet için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu sürece dair Ekim 2021’den beri bekleyen, yani 1 yıldır bekleyen, bir metroyla ilgili finansman onayıyla alakalı bir yazıydı. Ve bu yazı onayını 1 yıldır bekliyorduk. Dün hem konuşmamda daha sonra da sosyal medya üzerinden bu konudaki talebimizi ve duyurumuzu yaptık. Kendisi de 1 hafta önce imzaladığını söyledi. Ama yine de 1 yıl üstüne de olsa Sayın Bakan'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan İmamoğlu, "Her ne kadar dün sosyal medyada, ‘Bir şeyden haberin yok vesaire’ şu, bu yazılsa da onların hepsine kulağımız tıkalı. Devlet kurumları arasındaki diyalogları, basına açıklayacak kişi değilim ben. Nezaketime sığmaz, devlet adabıma sığmaz” yanıtını verdi.