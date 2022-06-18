Başkan Hürrriyet'e Okan Spor'dan ziyaret

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Okan Spor Kulübü Antrenörleri Aykut Okan ve Furkan Okan’ı ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentin futbol altyapısı anlamında önemli kulüplerinden Okan Spor Kulübü’nün Antrenörleri Aykut Okan ve Furkan Okan’ı makamında ağırladı.

Sporun her alanında altyapıya büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Hürriyet, altyapı konusunda faaliyet gösteren her kulübün yanında olduklarını kaydetti. Antrenörler Aykut Okan ve Furkan Okan da Başkan Hürriyet’e desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletirken 41 numaralı forma hediye etti.