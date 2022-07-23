Başkan Hürriyet’ten emekçiye zam müjdesi

Her zaman emekçinin yanında tavır alan Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet zorlu ekonomik koşullara, yüksek enfalsyona rağmen İzmit Belediyesi çalışanlarının maaşlarına yüzde 30 oranında ara zam yaptıklarının müjdesini verdiKOCAELİ (İGFA) - Her zaman emekten yana tavır alan ve adalet duygusuyla hareket eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet zorlu ekonomik koşullara rağmen belediye bütçesindeki imkanları zorlayarak belediye çalışanlarına yüzde 30 oranında ara zam yaptı, çalışanlarını enflasyona ezdirmedi. Bu müjdeli haberin ardından tüm çalışanlar Başkan Hürriyet ve sendika yöneticilerine duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

YOĞUN KATILIM

Makam Toplantı Salonunda yapılan zam açıklamasına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, BEKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akın, İzmit Belediye Başkanı Çetin Sarıca, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, İzmit Belediyesi yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

KEMAL TÜRKLER’İ UNUTMADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sözlerine DİSK’in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i katledilişinin 42. Yıldönümünde rahmetle anarak başladı. Başkan Hürriyet sözlerinin devamında, “Göreve geldiğimizden bu yana işçinin, emekçinin, alın terinin karşılığını en üst boyutta verebilmek için ciddi bir mücadele verdik. Herhangi bir kayırmacı anlayışla değil eşit yaklaşımla, adaletle ve şeffaflıkla hareket ettik. Bütün hesaplarımızı sendikanın önüne döktük.

“ÖNCE ADALET DUYGUSUYLA HAREKET ETTİK”

İlk toplu sözleşmemiz büyük bir çabayla yapıldı. Ekonomik koşullar, belediyelerin durumları ortadayken en üst boyutta şartlarımızı zorladık. Önce adalet duygusu içerisinde hareket ettik. 49 ayrı iş tanımını 7 iş tanımına indirerek eşit işe eşit ücret ilkesini uygulayabilmek için büyük bir mücadele vermiştik. Yıllardır yok pahasına çalışına ücretleri nasıl en yükseğe çıkarırız diye bir çalışma gerçekleşmiştik. Bizim ve sendikanın bile umduğunun ötesinde çok güzel bir sözleşme imzalamıştık. İlk sözleşme olmasına rağmen ciddi bir zam oranı verme imkanımız olmuştu. Mutfakta yangın var. Bunun farkındayız. Gönül isterdi daha fazlası olsun ama şu anda verebileceğimiz en yüksek ara zam oranı yüzde 30. Sendikamızla anlaştık. En düşük yevmiyemiz şu anda 257.40 liraya çıkmış durumda. Asgari ücretin yevmiyesi 215.70’e gelirken bizim en düşük yevmiyemiz 257.50’a geldi. Asgari ücret üzerinden hesaplanan yevmiyenin yüzde 20 fazlası oldu bizim zammımız. 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme yaptık."