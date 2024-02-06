Son Dakika

Başkan Hürriyet: “İnsanlığın gerçek kahramanlarısınız”

GÜNDEM 06.02.2024, 12:16
Başkan Hürriyet: “İnsanlığın gerçek kahramanlarısınız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından İzmit’teki yardım kampanyalarına katılan gönüllülerle bir araya geldi. Hürriyet, “Siz değerli yurttaşlarımızın hepsi İzmit’in yüreği ve umudu oldunuz. Her biriniz insanlığın gerçek kahramanlarısınız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında İzmit’ten deprem bölgesine yardım göndermek için özveriyle çalışan gönüllülerle buluştu. Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunun altını çizerek herkesi sorumluluk almaya davet eden Hürriyet, özverili çalışmalarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.  

HÜRRİYET, “ACININ NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Başkan Hürriyet, “1999 Depremi’nin acılarını en iyi bilen kent olarak Kahramanmaraş Depremi’ni yüreklerimizde derin bir hüzünle anıyoruz. İzmit olarak acının ne demek olduğunu, yıkımın ve kaybın ne kadar derin izler bırakabileceğini çok iyi biliyoruz. 1999 yılında yaşadığımız deprem hafızlarımızda tazeliğini koruyor. 

“BİR DAHA YAŞANMAMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ”

Ülkemiz maalesef deprem ülkesi. Ne zaman nerede deprem olacağını bilmiyoruz. Sürekli deprem gerçeğiyle yüz yüzeyiz. 6 Şubat’ta maalesef 11 ilimizi etkileyen depremlerle geçmişteki acılarımız yeniden canlandı. Hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz. Yaşam mücadelesi veren depremzede yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.

“İZMİT’İN YÜREĞİ, UMUDU VE KAHRAMANLARISINIZ”

İzmit’in yardımsever insanlarıyla dayanışma duyguları içerisinde hep birlikte yaraları sarmaya çalıştık. Umudun ve insanlığın yüzünü gördük aslında. Her kentte müthiş bir enerji ile deprem bölgesine yardım etmek için milyonlarca insan bir araya geldi. Birlikte daha güçlü olduğumuzu, iyileşebileceğimiz bilmek kıymetli. Deprem sürecinde gönüllü olarak çalışan siz değerli yurttaşlarımızın hepsi İzmit’in yüreği, umudu ve kahramanlarıdır.  

“TÜM İMKÂNLARIMIZLA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIK”

Deprem haberini aldığımız saatten itibaren hep birlikte harekete geçtik. Deprem yardımlarını sizlerin de desteğiyle organize ettik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere bölgeye giderek tüm imkânlarımızla yardım etmeye çalıştık. Sizler de Yunus Emre Kültür Merkezi’nden Kardeş Eller Gıda Bankası’na kadar kurduğumuz yardım noktalarına koşarak seferberlik ruhu içerisinde hareket ettiğiniz. 

“GÖNÜLLÜLER ÖZVERİYLE ÇALIŞTI”

630 kayıtlı gönüllümüz ve daha da fazlası “Sizi en iyi biz anlarız” diyerek yiyecekten giyime, sağlık malzemesinden hijyen ürünlerine kadar her türlü ihtiyacın toplanmasında, paketlenmesinde ve ulaştırılmasında özveriyle çalıştı. Depremzedelere sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi destekler de sundunuz. 

“HER BİRİNİZ İNSANLIĞIN GERÇEK KAHRAMANLARISINIZ”

Çadır kentlerde, sahra aşevlerinde, yemeklerin pişirilmesinden, psikososyal desteğe kadar pek çok alanda herkes insanüstü bir çaba gösterdi. Çocukların gülümsemelerini geri kazandırmak için düzenlenen etkinliklerde onların yüzündeki tebessüm olup hep birlikte umut olmaya çalıştık. Sizler her biriniz insanlığın gerçek kahramanlarısınız. Her karanlık gece mutlaka aydınlık bir sabaha uyanır. Sizlerin varlığı bu karanlık geceyi aydınlatan, umut ışıklarını yakan meşaleler gibiydi. 

“DEPREM DEĞİL, BİNALAR VE KANUNSUZLUKLAR ÖLDÜRÜR”

Unutmadan, unutturmadan deprem gerçeğini hafızalarımızla taşımamız gerekiyor. Deprem öldürmez. İnsan hataları, binalar, kanunsuzluklar öldürür. O yüzden farkındalığı her zaman yüksek tutmak gerekiyor. Deprem olmadan önce bütün idarecilerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi çok önemli. 

“YAŞAM ALANLARINI ZİYARET EDECEĞİZ”

6 ay aralıksız bölgede kaldık. 3 ay bölgeden hiç gelmedim. Hem Adıyaman hem de Kahramanmaraş’ta özellikle gebe kadınların ve ailelerin hizmetine sunduğumuz jinekolojik muayeden psikososyal desteğe kadar birçok alandan hiç elimizi çekmedik. Bölgede hala çalışıyoruz. 2 tane çok fonksiyonlu yaşam alanı kurduk. Yarın oraları ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızla hasret gidereceğiz. 

“DAYANIŞMANIN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR”

Deprem bölgesinden İzmit’e göçen çok sayıda vatandaşımız var. Onlara da yardım etmeyi sürdürüyoruz. Eğitim desteğinden yemek hizmetine kadar birçok hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Hasar o kadar büyük ki 1 senede geçecek gibi değil. Yapılacak çok iş var. Dayanışmanın devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. M.City 22 49
3. Arsenal 23 49
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 22 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 23 24
14. Villarreal 23 24
15. Sevilla 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Mallorca 23 20
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6