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Başkan Hürriyet'ten 'Trakya' göndermesi

GÜNDEM 22.10.2022, 14:00
Başkan Hürriyet'ten 'Trakya' göndermesi

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yıllardır alışılagelen rant davalarına bir dur demeye devam ederken kendisiyle ilgili karalama kampanyası yürüterek, “Hürriyet’in ihalelerine Trakya ilgisi” başlığıyla yapılan habere cevap verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldiği günden bu yana araç satın alımları, sosyal tesislerin belediye eliyle işletilmesi ve bunun gibi birçok girişimleriyle rantın önüne geçti. İzmit’te yeni bir dönemi başlatan Başkan Hürriyet engelleme çabalarına rağmen İzmit halkı için çalışmaya devam ederken kendisi ile ilgili yapılan karalama kampanyalarına ise espirili bir açıklamayla cevap verdi. 

“BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ”

İhaleye çıkılan işlere Türkiye’nin her yanında işletmelerin başvuru yapması çok olağanken, halkta haber yerine masallarla, sanki belli bir kesime ihaleler yönlendiriliyormuş algısı yaratma çabasındaki bazı basın kuruluşlarına espirili bir dille bugünkü ihaleyi örnek gösteren Hürriyet, "Bir varmış, bir yokmuş" başlığıyla cevap verdi. 

BİR BAKMIŞSIN...

Sosyal medyadan paylaşım yapan Başkan Hürriyet, “ BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ... Her ihale bilgisi önceden resmi olarak ilan edilirmiş. İzmit Belediyesi cenaze yemekleri ihale ilanı da basın ilan kurumu aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanında yerel ve ulusal medyada yayınlanmış. Tabii ki isteyen gazeteler yayınlamış. Akp’li belediyelerin ihalelerinin başka illerin gazetelerinde yayınlandığı gibi. Bir bakmışsın, İzmit Belediyesinin ihale ilanını Trakya Gazetesi yayınlamış. (Ama genelde Akp ile ilgili haberler görürüz burada. Neyse!!)  Hemen birileri sevinmiş ve ima etmeler başlamış. Hakkımızda itibarsızlaştırma çalışmaları hemen başlamış ve KUMPAS dolu ifadeler, kurulmuş da kurulmuş. Siz anladınız onu... Buna da NEYSE! Ve ihale günü gelip çatmış. Bir bakmışsın Kocaeli Körfezli firma tek teklif veren olarak ihaleye girmiş. Tüh, yazık oldu yine! Ve YİNE..

İYİLİK GÜN GELİR LAZIM OLUR!

Sizleri seviyoruz. Allah iyiliğinizi versin inşallah. Biz, bize yapılan tüm kötülüklere rağmen beddua etmeyeceğiz. Hesaplar öbür dünyada verilecek ama bu dünyada sadece kalplere iyilik dileyeceğiz. BOLCA İYİLİK. Gün gelir lazım olur sizlere.

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