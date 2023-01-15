Başkan Hürriyet'ten 16 Ocak mesajı

Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “16 Ocak sadece basın emekçilerinin değil, hepimizin onur günüdür” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923’te İzmit’te gerçekleştirdiği ilk ve tek basın toplantısında Cumhuriyet’in temellerini attı. Cumhuriyet fikrini ilk olarak kadim kentimizde, demokrasinin en önemli aracı olduğuna inandığı gazetecilerle, Kasr-ı Hümayun’da saatler süren toplantıda paylaştı.

SAMİMİYETLE ANLATTI

Ulu Önderimiz, Türkiye’nin yaşayacağı büyük dönüşümün ipuçlarını verdiği toplantıda devletin geleceğine dair planlamaları tüm samimiyetiyle anlattı. Çünkü reformları başarıyla uygulayabilmek için gazetecilerin halk üzerindeki etkisine ihtiyacı vardı. Bu nedenle yapılmak isteneni gazetecilerin doğru anlaması çok önemliydi. Memleketin en özel meselelerini gazetecilerle birlikte masaya yatırdı. Her biri devlet yönetiminin gündeminde olan konuları Gazi Mustafa Kemal Paşa tek tek açıkladı.

Atatürk’ün devletin geleceğini, tartışmalı konuları ve halkın bakış açısını gazetecilerle konuştuğu, fikirlerini alarak yeni rejimi anlamalarını sağladığı, bu yolla kamuoyunu aydınlattığı bu çok özel toplantı Türk Basın Tarihi’ne ‘Onur Günü’ olarak geçti. Devletin en mahrem konularını konuşabilecek kadar gazetecilere inanan ve güven duyan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde 16 Ocak, sadece İzmit’te değil, tüm Türkiye’de basınının onur günüdür.

İzmit’i kalbinde farklı bir yere koyan Ulu Önderimiz ve O’nu kalplerimizde ayrı bir yerde tutmaya devam edecek olan bizler arasındaki bu müthiş bağ, her 16 Ocak’ta daha da kuvvetleniyor. İzmit Belediyesi olarak; gazetecilik yaptıkları için katledilen tüm basın şehitlerimizi, halkı doğru bilgilendirmeye ömrünü adayan rahmetli gazetecilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yerel ve ulusal basın yayın kuruluşları temsilcilerinin ve bütün basın emekçilerinin gününü kutluyoruz. Basın özgürlüğünün sözde değil eylemde tam manasıyla sağlandığı, gazetecilere güvenin tesis edildiği, gerçek saygının gösterildiği günler diliyorum.”