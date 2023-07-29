Başkan Hürriyet, tarihi Değirmen'i anlattı

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’de bulunan Tarihi Un Değirmeni’nin İzmit’in kültürel tarihine kazandırılması için yürütülen çalışmaları anlattı. Hürriyet, "Kamulaştırma ile ilgili parsel sahibi görüşmeye gelmedi. İzmit’in kültürel mirasına sahip çıkmakta kararlıyız" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit’i tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olarak geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’deki Tarihi Un Değirmeni’ni İzmit’e kazandırmak için yürütülen süreci anlattı. Başkan Hürriyet, Tarihi Değirmen’in İzmit’e kazandırılmasıyla ilgili tüm detayları tek tek paylaştı.

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAKTAYIZ"

Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, "Restorasyon projeleri, tarihi alanların canlandırılması, kültürel miras turizmi destek programları, mirasın sürdürülebilir kalkınmaya katkısı gibi konularda İzmit’in kimliğini ve tarihini koruma yolunda da önemli adımlar atmaktayız. Ancak bu adımları atarken karşılaştığımız çeşitli sorunlar nedeniyle projelerimizi hayata geçirirken bazı zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

"ALANIN KAMUSALLAŞTIRILMASI ZORUNLUYDU"

Kültürel miras çalışmalarımız kapsamında; Akmeşe’de, zamana meydan okuyan, ancak günümüze tahrip olmuş şekilde ulaşan Tarihi Un Değirmeni’ni kaderine terk etmedik ve İzmit’e kazandırılmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Şahıs mülkiyetinde kalan Tarihi Değirmen’in kamu tarafından onarılıp restorasyonunu tamamlanabilmesi için ve şahıs mülkiyetine kamu kaynağı aktarılamayacağından dolayı da alanın kamulaştırılması zorunluydu.

KORUMA KURULU’NDAN YAZI ALINDI

Konuyla ilgili olarak 2020 yılında mülkiyetin sahibi ile üst üste görüşmeler yapıldı. Amacımız hızlı şekilde satın alınarak doğrudan restorasyon projesine geçmekti. Ancak mülk sahibi ile aynı zeminde buluşulamamış ve ne yazık ki bir anlaşma sağlanamamıştır. Koruma Kurulu’ndan Değirmen ile ilgili, “Hasar durumu olan yapının acilen restore edilmesi gerektiğinden projelerin hazırlattırılarak kurulumuza sunulması” yazısının alınmasının ardından encümen kararıyla parselin kamulaştırılması kararı alındı.

TESPİT VE TESCİL DAVASI AÇILDI

Bunun üzerine görüşmeye çağrılan parselin sahibi görüşmeye gelmemiş ve bunun üzerine bedel tespit ve tescil davası açıldı. Bu davanın ardından parsel sahibi de kamulaştırma iptal davası açtı ve ne ilginçtir ki kamu yararına olan bu projeyle ilgili olan davayı parsel sahibi kazandı.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Koruma Kurulu’ndan 24 Ağustos 2022’de bir kez daha parselin sosyo-kültürel amaçlı kullanmak üzere İzmit Belediyesince kamulaştırılmasına yönelik karar çıktı. İzmit Belediyesi Encümeni kararıyla da parselin kamulaştırması kararı alındı. Bir kez daha görüşmeye çağrılan parsel sahibi görüşmeye yine gelmedi ve yeniden bedel tespit ve tescil davası açıldı. Bu dava süreci de halen daha devam etmektir.

"DEĞİRMENİ SIK SIK ZİYARET ETTİK"

Ayrıca; Tarihi Değirmen’in İzmit’e kazandırılması noktasında yukarda sözü edilen her aşamasında sık sık Akmeşe’deki Tarihi Değirmen’i ziyaret ederek konuyla ilgili bilgilerimizi ve yapacaklarımızı not aldık. Projelendirdiğimiz konuyla ilgili olarak yaşanan gelişmelere kendimizi güncelleyerek çalışmalarımıza yön verdik.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZ MUHAKKAK KORUNMALIDIR"

Kültürel mirasımız geçmişten günümüze taşınarak gelecek kuşaklara aktarılmalı ve muhakkak korunmalıdır. Bu bilinçle hareket ederek, kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve İzmit’i tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olarak geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.