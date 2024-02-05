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Başkan Hürriyet: "Sosyal belediyecilik en büyük sorumluluğumuzdur"

GÜNDEM 05.02.2024, 13:06
Başkan Hürriyet: "Sosyal belediyecilik en büyük sorumluluğumuzdur"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hizmetlerinden yararlanan ailelerle bir araya geldi. Büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Hürriyet, “Sunmuş olduğumuz yardımlar bir lütuf değil, bu bizim en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019’da 18 olan hizmet kalemini bugün 34’e çıkararak İzmit’te binlerce insana yardım elini uzatıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, sosyal hizmetlerden yararlanan aileleri akşam yemeğinde ağırladı. Misafirleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet karşıladı. 

“ANLAMLI BİR BERABERLİK”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bu akşam bir aile sofrası kuralım istedik. Halkımızın ihtiyaçlarını gidermek adına ilk günden beri var gücümüzle gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her vatandaşımıza uzanmaya çalışıyoruz. Soğuk kış günlerinde, sıcak bir sofrada buluşmak, gerçekten hepimiz için anlamlı bir beraberlik oldu. Görevimiz süresince, her bir İzmitlinin sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Yaşlıdan gence, engelli bireylerden kadınlara herkesin ihtiyacını gözetmeye özen gösteriyoruz. Kaynaklarımız sınırlı olsa da özveri ile mücadele ediyoruz. 

“EN ÇILGIN PROJE İNSAN HAYATINA DOKUNMAKTIR”

Alzheimer Yaşam Evi’nden Evde Bakım hizmetlerine, Aşevimizden Kısa Mola’ya, Otizm Spor ve Yaşam Evi’ne, Asırlık Çınar Evleri’ne, Mahalle Mutfaklarına, Çınar Çocuk Evlerimize, Kadın Girişimciler Merkezine, Sanat Akademisi ve Çınar Akademiye kadar gibi birçok sosyal belediyecilik hizmetini İzmitli vatandaşlarımız için hayata geçirdik. Biz sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. En çılgın proje insanın hayatına dokunan projedir. İnsanların yaşamlarına katkı sunan projedir. 

“EŞİT VE NİTELİKLİ HİZMETLER”

Her bir vatandaşımızın eşit ve nitelikli hizmetlere layık olduğu düşüncesiyle çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin her birini, sizlerin yaşam kalitesini yükseltmek, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için tasarladık. Ama ne yazık ki, günümüz ekonomik koşulları ve artan yoksulluk, pek çok aileyi zorluyor. Ekonomik koşullar ve derinleşen yoksulluk ne yazık ki artık iki çalışanın dahi bulunduğu hanelerdeki ailelerimizin bile sosyal yardımlara ihtiyaç duymasına sebebiyet veriyor. 

“HİZMET KALEMİ SAYISINI ARTTIRDIK”

Göreve geldiğimizde ilk önceliğimiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzü daha da geliştirmek ve daha fazla insana ulaşmak oldu. Gönül ister ki yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı azalsın. Fakat ne yazık ki bu ekonomik koşullarda kolay değil. Biz göreve geldiğimizde 18 olan hizmet kalemini 34 hizmet kalemine çıkarttık. Nikâh salonlarını bile sembolik olarak 1 TL yaptık. Bu bile sosyal belediyecilik anlamında yeni evlenecek çiftlere güzel bir katkı. 

“HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİMİZ ARTIYOR”

Görev geldiğimizde 1090 kişiye düzenli yardım yapılıyordu. Bugün yaklaşık 13 bin kişiye ulaşır hale geldik. Biz sayıyı da arttırdık, hizmet çeşitliliğini de arttırdık. Daha da yeni hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda “Kardeş Eller” ismiyle kurmuş olduğumuz sosyal yardım ağlarımız sayesinde, geçimini sağlayamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz. 

“BU BİZİM SORUMLULUĞUMUZ”

İyi ki açmışız dediğimiz Aşevimizle, sıcak yemeğini yapamayan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Ve bu destekleri sağlarken de kimseyi rencide etmeden yapıyoruz. Kimseyi zor durumda bırakmamaya çalışıyoruz. Yani sunmuş olduğumuz hiçbir yardımı vatandaşlarımıza bir lütuf olarak görmüyoruz, tam tersine halka hizmet olarak görüyoruz. Bu bizim en büyük sorumluluğumuz. 

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Üzerimize düşen her bir sorumluluğun tek tek farkındayız ve her ailenin, her bireyin yaşam kalitesini artırmak için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Bu yolda hiç yorulmadan yürümeye devam ediyoruz. Davetimizi kırmayarak bizlerle bir arada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

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