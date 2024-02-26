Başkan Hürriyet, Kuruçeşme’de emekçileri ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için Kuruçeşme’deki duraklarda servis bekleyen emekçilere ‘kolay gelsin’ dediKOCAELİ (İGFA) - Daima emekçinin yanında yer alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde işçi ziyaretlerine devam ediyor. Her hafta İzmit’in farklı bir bölgesinde işçileri ziyaret eden Başkan Hürriyet, ziyaretlerine Kuruçeşme bölgesinde devam etti. Hürriyet’e, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayları Ayşe Fatmagül Terzi ve Cengiz Özcan da eşlik etti. Hürriyet ve İzmit Belediyesi Çınar Ekibi vatandaşlara açma ve meyve suyu ikramında bulunurken mobil ikram aracından da sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

“ALIN TERİ ÇOK KIYMETLİ”

Başkan Hürriyet, gün daha aydınlanmadan işe gitmek için servis bekleyen emekçilere ‘kolay gelsin’ dileklerini iletti. Hürriyet, “İzmit’in her bölgesini olduğu gibi Kuruçeşme’yi de sık sık ziyaret ederek siz emekçi kardeşlerimizle buluşuyoruz. Bir sorununuz, talebiniz olduğunda her zaman yanınızdayız. Alın teri bizim için çok kıymetli. Tüm çalışan arkadaşlarımıza işlerinde kolaylık diliyorum” dedi.