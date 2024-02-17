Başkan Hürriyet İzmitlilerle buluşmaya devam ediyor

Hemen her sabah gün doğmadan sahaya inen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu kez Yenişehir Mahallesi Sultan Ahmet Camii’nde sabah namazı sonrası cemaatle bir araya geldiKCOAELİ (İGFA) - Gece gündüz demeden günün her saatinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cami cemaatleriyle buluşma programlarına aralıksız devam ediyor. Başkan Hürriyet, sabah namazı sonrası Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Sultan Ahmet Camii’nde cemaat ile kahvaltı buluştu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Sabah namazı kılan vatandaşların namazlarının kabul olmasını Allah’tan dileyen Başkan Hürriyet, camii cemaati ile de bol bol sohbet etti. Cami cemaati de sabahın ilk saatlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler. Başkan Hürriyet’in ziyaretleri kentin her bölgesinde devam edecek.