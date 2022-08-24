Başkan Hürriyet: İzmit, cazibe merkezine kavuşacak!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle yıllarca kişilerin elinde heba edilen Gölkay Park, yeniden hayat buluyor. Kentin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’nın temeli törenle atıldı.KOCAELİ (İGFA)- Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara dokunacak çalışmalarına devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölkay Park’ı yeniden İzmitlilere kazandırılmaya hazırlanıyor.

Yıllarca kişilere teslim edilen ve harabeye dönüşen Gölkay Park, vatandaşların doğayla iç içe olabileceği, nefes alabileceği, güvenilir mimari yapısı ile İzmit’in sosyal alanlarından biri olacağını kaydederek, "Bu kapsamda kentin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’nın temeli bugün atıldı. Temel atma töreninden önce Yeşilova Merkez Camii hatibi Yusuf Sönüksün temel atma duası gerçekleştirdi" dedi.

“MUTLUYUZ, GURURLUYUZ”

Kentin gelişimini desteklemek ve halkın refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla her geçen gün hizmetlerine bir yenisini ekleyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin atıl kalmış alanlarının, aslında çok kıymetli olup o kıymeti bir türlü verilememiş alanlarının marka değerini yükseltmeye, cazibesini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

“GÖLKAY’I KURTARMA KARARI ALDIK”

Önceki yönetim tarafından 10 yıllığına işletmelere kiralanan bir yer olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "İşletmeler tarafından da maalesef tüm imar kurallarına aykırı bir şekilde statiği, güvenliği ve marka değeri hiç düşünülmeden, üzerine yeni yeni kaçak yapılar eklendi. Bu yüzden de altındaki toprak kaçak yapıları kaldıramadığı için yavaş yavaş göçtü. Kar yağdığında üzerindeki kar yığınını bile kaldıramayacak duruma geldi. Biz yönetime geldiğimizde Gölkay’ın sahibi artık halkımız olmalı dedik. Diğer tesislerimizde de olduğu gibi. Kamu alanları kamunundur, halkındır ve halk buraları birilerine bağımlı olmadan, birilerinin kişisel çıkarlarına bağlı olmadan rahat rahat kullanabilmelidir düşüncesiyle burası da halkımızın olmalı dedik. Üzeri kaçak yapılarla doldurularak adeta eziyet edilen Gölkay’ı en baştan yapma, hak ettiği değere kavuşturma ve Gölkay’ı kurtarma kararı aldık" diye konuştu.

AKAR: HÜRRİYET PROJELERİYLE İNSANA DOKUNUYOR

Törende konuşan TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise, son zamanlarda İzmit’teki gelişmelerde şahit oldukları konuya dikkati çekerek, "İZGİM, Çınar Akademi, Alzheimer Yaşam Evi gibi projelerle bunu yaşıyoruz. Belediyenin tanımlanan iş görevleri arasında bunlar yoktur. Tabi bu vizyon meselesidir, kentin ihtiyaçlarını belirleme işidir. İnsana dokunma, problemleri giderme işidir. Bunu da en iyi başaran tabi ki İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’tir" dedi.