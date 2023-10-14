Başkan Hürriyet, din görevlileriyle bir araya geldi

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle cami ve din görevlileriyle bir araya gelen Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet, “Her türlü zorluğa ve fedakarlığa göğüs geren tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum. Ne amaçla bir araya gelirsek gelelim, siyaset üstü bakıyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cami ve din görevlilerini Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Akşemsettin Camii İmamı Muhammet Öztürk’ün duasıyla başlayan programa, Diyanet Birlik-Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Diyanet Birlik-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal, Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Abdurrahman Yılmaz, İzmit Belediyesi meclis üyeleri ve din görevlileri katılım sağladı.

“SİYASET ÜSTÜ HAREKET EDİYORUZ”

Programda söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizim için bu sabah kıymetli bir sabah, böylesine kıymetli bir günde istedik ki soframızı sizinle paylaşalım. Bugün buraya katılan ailelerimize teşekkür ediyorum, bu sabah beraberce çoluk çocuk davetimize icabet ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Biz her ne olursa olsun, her ne iş yaparsak yapalım, ne amaçla bir araya gelirsek gelelim hep siyaset üstü bakıyoruz. Birbirimize en ufak bir hayrımız dokunuyorsa, yarın bir gün karşılaştığımızda birbirimize selam verebiliyorsak bu bizim için çok kıymetli. Geçtiğimiz senelerde de bu sebeple bir araya gelmiştik bu sene de nasip oldu.

“ELİMİZDEN GELEN NE VARSA HAZIRIZ”

Öncelikle her ne kadar geçmiş olsa da Camii ve Din Görevlileri Haftamızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize huzur ve mutluluk içerisinde ailenizle, çocuklarınızla birlikte mutlu günler diliyorum. Ben de sizler gibi bir yurttaş olarak bu kenti anlamaya, dinlemeye, birlikte olmaya ve bir dert, sıkıntı varsa halkımızla birlikte çözüm geliştirmeye hazırım. Vatandaşlarımız bize rahatlıkla ulaşabilir. Halkımızın, ’Evet buraya başvurabilirim ya da şu bizim kızı arayabilirim’ demesi benim için çok kıymetli. Bu anlamda bize düşen ne varsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Hepinize samimiyetle bizleri yalnız bırakmadığınız ve davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“İZMİT BELEDİYESİNİN KAPISINI ÇALABİLİRSİNİZ”

Programda konuşma yapan Diyanet Birlik Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, “Düzenlenmiş olan bu davet sendika işbirliği ile yapılmış bir organizasyon değil, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in düzenlediği bir programdır. Başkanımıza nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Siz değerli meslektaşlarımıza ve ailelerinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Oluşabilecek bütün talep ve isteklerinizde İzmit Belediyesi’nin kapısını çalabilirsiniz. Bugüne kadar talep ettiğimiz şeyler hiç geri çevrilmedi yine taleplerinizi dikkate alıp ilgileneceklerini biliyorum, nice etkinliklerde buluşmak üzere diyorum” sözlerine yer verdi.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Düzenlenen kahvaltı programında söz alan Diyanet Birlik Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal, “Bugün burada 1-7 Ekim Camiiler ve Din Görevlileri haftası sebebi ile bir araya geldik. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’ten bize şöyle bir talep geldi. Bu geçen yoğun haftanın ardından bir kahvaltı programında bir araya gelelim, din görevlilerimiz ve ailelerine bir ikramımız olsun dedi. Ben bütün din görevlileri arkadaşlarımız adına ve kendi adıma İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum, kendilerinin hizmetlerinin son gününe kadar başarılı olmasını diliyorum” dedi.