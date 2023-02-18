Başkan Hürriyet depremzedelerin elinden tutuyor

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş’ın Suçatı Mahallesinde depremzedeleri ziyaret etti.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş dahil 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren bölgede olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Deprem mağduru her vatandaşa dokunmak adına bölgeyi karış karış gezen Başkan Hürriyet, son olarak Kahramanmaraş’ın Suçatı Mahallesini ziyaret etti.

“DEPREMZEDE AİLENİN SIKINTILARINI DİNLEDİK”

Gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Başkan Hürriyet, “CHP Zonguldak Milletvekilimiz Ünal Demirtaş ve CHP Trabzon Milletvekilimiz Ahmet Kaya ile Kahramanmaraş Suçatı’da ziyaret ettiğimiz depremzede bir ailenin konakladığı alanda yaşadıkları sıkıntıları dinledik. Vatandaşlarımız burada da zor zamanlarda zor koşullarda yaşamaya çalışıyor. Deprem bölgesinde uzanabildiğimiz her ele dokunmaya çalışıyoruz” dedi.