Başkan Hürriyet deprem bölgesinde

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş’ın Narlı ilçesinde incelemelerde bulunduKAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremin ardından hemen bölgeye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalarına devam ediyor. Depremzedeler için kurulacak olan çadır kent için çalışan Başkan Hürriyet, Kahramanmaraş’ın Narlı ilçesinde CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ali Öztunç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

"DEPREMİN ETKİLEDİĞİ VATANDAŞLAR İLE GÖRÜŞTÜK"

Buradaki çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Hürriyet, "CHP Genel Başkan Yardımcımız, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ali Öztunç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile İzmit’ten çıkan yardım tırımızın ulaştığı Narlı’daydık. Buraya gelen yardımların toplandığı alanda, depremin etkilediği vatandaşlarımızla görüştük" dedi.