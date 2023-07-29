Başkan Hürriyet, Calap ailesinin acısına ortak oldu

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Calap İnşaat’ın sahibi Erkut Calap’ın cenazesine katılarak yakınlarına ve ailesine başsağlığı dilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Malta Mahallesi sakinlerinden Calap İnşaat’ın sahibi Erkut Calap bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Erkut Calap’ın cenazesi Topçular Ulu Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cenaze namazı öncesi merhum Erkut Calap’ın ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısına ortak oldu.