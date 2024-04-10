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Başkan Hürriyet, Çakır ailesinin acısını paylaştı
GÜNDEM 10.04.2024, 13:46
Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli Erkan Çakır’ın cenaze törenine katılarak acılı aileye taziyelerini ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, acılı günlerinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kentin sevilen isimlerinden ve aynı zamanda da İzmit Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli olan Erkan Çakır’ın cenaze törenine katılan Başkan Hürriyet, acılı aileye taziyelerini iletti. Çakır, Kocaelispor’un Çorum FK ile deplasmanda oynadığı maça gitmiş ve maçtan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.
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