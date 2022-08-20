Başkan Hürriyet, Atatürk Fotoğrafları sergisini ziyaret etti

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi’nin Cumhuriyet Parkı’nda açtığı 30 Ağustos Zafer Bayramı "Atatürk Fotoğrafları" sergisini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Cumhuriyet Parkı’nda Mustafa Kemal Atatürk’e ait birbirinden değerli 120 fotoğrafın bulunduğu sergi açtı.

Milli mücadele döneminin tüm süreçlerinden fotoğrafların yer aldığı sergi, İzmitlilerden büyük ilgi görüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de fotoğraf sergisini ziyaret etti. ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz ve dernek yönetimine serginin açılmasından dolayı teşekkür ve tebriklerini iletti.