Başkan Hürriyet, 'Anne Eli' tutanlarla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek imkanı sunan ‘Anne Eli’ hizmetinden faydalanan üniversitelilerle buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta olan öğrencilerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere faaliyete geçirdiği Anne Eli Projesi yeni döneme ‘merhaba’ dedi. Kocaeli Üniversitesi Akademik Takvimine göre hizmet veren Anne Eli, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz akşam Anne Eli hizmetinden faydalanan öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi. Başkan Hürriyet, özellikle il dışından gelen öğrencilerle yakında ilgilenerek fikirlerini, taleplerini ve proje önerilerini dinledi. Hürriyet de gençlere İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği projeler ve İzmit tarihine dair bilgiler verdi. Üniversite öğrencileri de yeniden Anne Eli projesini hayata geçiren Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini ileterek ev yemeği yemenin mutluluğunu dile getirdiler.

HAFTA İÇİ HER GÜN

Ayazma Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı No:112 Ayazma Kültür Merkezi Binası içerisinde bulunan Anne Eli, üniversite öğrencilerine eğitim sezonu boyunca hafta içi her gün 17.00 -19.00 saatleri arasında günde bir öğün ücretsiz sıcak yemek sağlamaya devam edecek.