Başkan Hürriyet ADD’nin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Yahya Kaptan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Atatürk’e Saygı Yürüyüşü ve konser programı yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ne bağlı İzmit Belediyesinin katkılarıyla Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Atatürk’e Saygı Yürüyüşü ve konser programı gerçekleştirildi. Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başlayan yürüyüş Yahya Kaptan Amfide tamamlandı. Yürüyüş programına İzmit Belediyesi Esnaf ve STK Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Nurullah Özer, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu katıldı. Yüzlerce vatandaş marşlar eşliğinde coşku dolu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün sona erdiği amfide de İzmit Kent Orkestrası ve Manço Band tarafından konser verildi. Konsere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

“DERNEKLERİMİZ KIYMETLİ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konser programında yaptığı konuşmada, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum daha nice nice bayramlara. Bu değerli organizasyona öncülük ettikleri için Atatürkçü Düşünce Derneğine bütün İzmit adına teşekkür ediyorum. Derneklerimiz bizim için kıymetli. Onların bu akşam bütün İzmitlilerin ve Yahya Kaptanlıları bu güzel coşkuya ortak etme çabası çok ama çok kıymetli.

“BİRİLERİNE İNAT KUTLAYACAĞIZ”

Birilerine inat, Türkçeyi bile kabul edemeyenlere inat Atamıza ve onun yol arkadaşlarına yıllardır ağıza alınmayacak her türlü hakaret edenlere inat, biz Cumhuriyet coşkusunu, milli bayram coşkusunu her daim yan yana yaşayacağız ve kutlayacağız. Atamızın emanetlerini, atamızın devrimlerini yaşatacağız. Onun bize gösterdiği hedef ve yansıttığı ışık hiç sönmeyecek, o hedefte her daim yan yana olmaya devam edeceğiz.”