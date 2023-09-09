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Başkan Hürriyet acıları paylaşıyor
GÜNDEM 09.09.2023, 16:31
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Feride Keskin’i kaybeden İzmit’in eski esnaflarından, İnönü Caddesi’ndeki Foto Necat’ın sahibi Necat Keskin’i acı gününde yalnız bırakmadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit’in eski esnaflarından, İnönü Caddesi’ndeki Foto Necat’ın sahibi Necat Keskin’in eşi Feride Keskin (65) geçtiğimiz gün vefat etti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Feride Keskin’in öğlen namazına müteakip Yenicuma Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine katılarak acılı aileye taziye dileklerini iletti. Merhume Keskin’in cenazesi Yenicuma Camii’ndeki törenin ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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