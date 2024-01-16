Başkan Helvacıoğlu: Keşan Otogarı modern görünümüne kavuşacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunduğu durum dolayısıyla yakışmayan görüntülere sebep olan Şehirlerarası Otogarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, otogarın dışını toplardıklarını, içiyle ilgili de ihale hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.EDİRNE (İGFA) - Keşan Şehirlerarası Otogarı rezalet durumuna ilişkin görüntüler "Keşan Otogarı ilçeye yakışmıyor!" başlığıyla yayımlanmıştı.

Söz konusu görüntülere ilişkin açıklama Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacoğlu'ndan geldi.

Başkan Helvacıoğlu, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e yaptığı özel açıklamada, vatandaşın bu konudaki isyanına, “Otogarın dışını toparladık ve içi için de ihalemizi hazırladık" dedi. Doğalgaz, mescit, modern tuvaletleri olan bir proje hazırladıklarını belirten Başkan Helvacıoğlu, "İhalesini yakın zamanda yapacağız ve 3 ay içerisinde de çalışmaları bitiriyoruz. Modern bir otogar olacak. Bu kış için ise ısınma konusunda da geçici önlemler düşünüldü" diye konuştu.