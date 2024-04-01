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Başkan Hayrettin Demir’e sürpriz doğum günü kutlaması

31 Mart yerel Seçimlerde oyların 60’nı alarak yeniden belediye başkanı seçilen Hayrettin Demir’e Ak Parti Yeşilli Gençlik Kolları tarafından sürpriz doğum pastası düzenlendi

GÜNDEM 01.04.2024, 23:35
Başkan Hayrettin Demir’e sürpriz doğum günü kutlaması

31 Mart yerel Seçimlerde oyların 60’nı alarak yeniden belediye başkanı seçilen Hayrettin Demir’e Ak Parti Yeşilli Gençlik Kolları tarafından sürpriz doğum pastası düzenlendi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yeşilli İlçesinde devam eden zafer kutlamaları kapsamında ilçe meydanında toplanan yüzlerce partili Kürtçe Arapça ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekerek zaferlerini kutlamaya devam ediyor. Kutlamalara çevre köylerden ve mahallelerden gelen vatandaşlar Başkan Hayrettin Demir’i tebrik etti. Tebrikleri kabul eden Demir’e ilçe meydanında Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Bartu başkana vatandaşların katılımıyla sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. 67 yaşına giren Başkan Hayrettin Demir sürpriz doğum günü karşısında duygulandı. 

Yapılan sürpriz doğum günü kutlaması için Ak Parti Yeşilli İlçe Başkanı Bayhoca ve Gençlik Kolları başkanı Bartu’ya teşekkür eden Yeşilli İlçe Başkanı Hayrettin Demir, 1 Nisan kendisinin doğum günü olduğunu ama asıl hediyeyi dün kendisine en anlamlı hediyeyi sandıkta halkım bana verdiğini söyledi.

Doğum günü kutlayan herkese teşekkür eden Başkan Demir,” Ak Partinin kalesini 10 ilçe içinde elden bırakmadıklarını ifade eden Demir,” Dün bir kez daha Ak partinin birinciliğini bir kez daha Mardin kalesine diktiniz. Sizinle guru duyuyorum. Bizim hiçbir parti hiçbir adayla hiçbir aile hiç kimse ile asla çakışma ve çatışma içersisinde değiliz. Bizim tek bir hedefimiz vardı. Bizim bir hedefimiz vardı. Mardin kalesine Sayın recep Tayyip Erdoğanın önderliğinde Mardin kalesine Ak bayrağı dikmektir. Yeşillide zafer 14 mahalleye aittir.” dedi

  14 MAHALLEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ UYGULAYACAĞIZ. 14 Mahallede Kentsel Dönüşüm projesini uygulayacaklarını kaydeden Demir,” Yolumuz uzun hedefimiz büyük Kentsel dönüşümde geçen seçimde risk aldık. Âmâ o risk Yüce Rabbimin halis niyetimizle bizi başarıya götürdü. Bugün karşımızda gördüğünüz inşaat ve şantiyeler Allah izni ile 14 mahalleye yayılacak.14 mahallede isteğe bağlı kentsel dönüşüm başlatacağız. Ayrıca yaptıklarımız ve yapacaklarımız kırsalda ve köylerde köy ahırları ve köy evleri yapacağız. Birçok köye gittim oradaki yaşam bize yakışmıyor. 6 aydır hazırlık yaptık. Bakanlıkta projemiz duruyor hayvanlarla iç içe yaşamak bizim kaderimiz değil. İnşallah onu değiştireceğiz. 14 mahallede kentsel dönüşümü başlatacağız. Yaptıklarımız size verdiğimiz sözlerin teminattır. Millet bahçesi projemiz var. Festivallerimiz dillere destandır. Makine park aracımız yenilendi. Belediye borçlarımızı sıfıra indireceğiz. 20 yıl önce ne söyledikse yaptık. 20 ay öncede ne söyledikse yaptık. Kesilen dağlar yolları açtık asfalt yaptık. Ama bunlar yetmiyor. Durmak yok yola devam edeceğiz. Bütün yollarımızı yapacağız. Yaparsa biz yaparız. Yaparsa Ak parti yapar Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan Yapar. Doğal gaz konusunda son noktaya geldik. En geç Haziran ayına kadar doğal gaz gitmeye ev kalmayacak. Yeni belediye sarayı kazandıracağız. Yeşil vadiyi ihya etmek için DSİ ile anlaşma yaparak buralara suyu getireceğiz. Tekstil fabrikası kuruluyor. Kayıtlar başladı. 100 bayan 100 erkek alımı olacak. Kimlik mağazaları sahibi 2. OSB’de inşallah 500 kişilik istihdam için protokol imzalayacağız. Hastane projesi var. Kendiniz için çocuklarınız için çalışacağız. Türkiye Yeşilliyi büyük projeleri ile tanıyor. Önümüzdeki 5 yılda Yeşilliyi turizm şehri yapacağız. Emaneti ehline verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sürpriz doğum günü düzenleyen ve doğum günümde bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. “şeklinde konuştu.

Başkan Hayrettin Demir’e sürpriz doğum günü pastası düzenleyen Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Bartu ise, Sayın başkanımıza bir yandan zafer coşkusu yanında sürpriz doğum günü düzenlediklerini söyledi. 

Bartu,” Bir yandan elde ettiğimiz seçim zaferi halkımızla birlikte büyük bir çoşku içinde kutluyoruz. Bir yandan da halkımızla birlikte başkanımıza süpris doğum günü pastası hazırlayarak kutladık. Kutlamaya katılan halkımıza teşekkür ediyorum.”

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