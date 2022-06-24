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Başkan Gürün: Havadan gelecek müdahaleye muhtaç durumdayız

GÜNDEM 24.06.2022, 12:07
Başkan Gürün: Havadan gelecek müdahaleye muhtaç durumdayız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris’teki yangının seyri ve alınması gereken önlemler için sürekli olarak bölgede bulunarak incelemelerini sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde Salı günü çıkan orman yangınları, bölgenin doğasına büyük zarar verirken, yerleşim yerlerini de tehdit altında bırakıyor.

Yangınlarda Büyükşehir Belediyesi ekipleri büyük bir gayret gösterirken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de yangın bölgesinin koordinasyonu için yoğun çaba sarf ediyor.

Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınları nedeniyle sürekli olarak bölgede bulunan Başkan Gürün, yangının seyri, alınması gereken önlemler, tahliye kararlar ve vatandaşlara yapılması gereken yardımlar ile ilgili incelemelerde bulunuyor. Sahada görev yapan personeli görev aldıkları bölgelerde ziyaret eden Başkan Gürün, personelin ihtiyaçları ile de tek tek ilgileniyor.

Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınının ilk dakikasından itibaren ekiplerin seferber olduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de gelen desteklerle güçlerine güç katıldığını, yangınlarda omuz omuza mücadele edildiğini belirtti ve destek veren tüm belediyelere teşekkür etti.

Bakanlığın açıklamasına göre yangın bölgesinde 30’un üstünde hava aracı söndürme faaliyetlerine devam ettiğini ancak şu an için gece söndürme çalışması yapılamadığın öne süren Başkan Gürün, "Araç ve su tankeri açısından herhangi bir eksikliğimiz bulunmuyor. Şu an için sadece havadan gelecek müdahaleye muhtaç durumdayız. Yangın yerleşim birimlerine yaklaşıyor ancak gerekli önemler alındı, şu an için olumsuz bir durum bulunmuyor” diye konuştu.

MÜCADELEDE BİRLİKTELİK MESAJI

Yangının etkisini sürdürdüğü ve söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Marmaris ilçesinde şu ana kadar 3 bin 417 hektar alanın zarar gördüğünü ifade eden Başkan Gürün, yangın sırasında her kurumun kendi görevini ve üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

"Bütün gücümüzle yangın ile bir savaş yaşıyoruz" diyen Başkan Gürün, “Hiçbir kurumun birbirinden ayrı, birbirine karşı olmaması gerekiyor. Tamamlanabilecek eksiklikleri tüm kurumlarımızın acilen tamamlaması gerekiyor. Birbirimizde eksik bularak söylediğimiz sözlerin yangınların söndürülmesinde hiçbir faydası yok. Yangının söndürülmesi için ortak akla ihtiyacımız var. Yapıcı eleştirilerimizi yangınlar bittikten sonra yapmalıyız. Birbirimizi suçlamaktan vazgeçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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