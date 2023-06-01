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Başkan Gürkan, Malatya basınını 'konteyner kent'te ziyaret etti

GÜNDEM 01.06.2023, 15:27
Başkan Gürkan, Malatya basınını 'konteyner kent'te ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’daki basın yayın kuruluşlarının bulunduğu konteyner merkezini ziyaret ederek gündeme dair istişarelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi şekilde etkilenen Malatya’da depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını ifade eden Başkan Gürkan, Malatya’daki basın mensuplarının kalıcı yerlerine geçmeleri için ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Basın mensuplarını ziyaret eden Başkan Gürkan konuşmasında, “Basın yayın kuruluşlarımızın bulunduğu konteyner merkezine geldik. Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Malatya Televizyoncular ve Gazeteciler Cemiyeti başkanlarıyla birlikte basın mensuplarımızı ziyaret ettik. Yapılan çalışmaları yerinde gördük. Eksik ve aksaklıkların değerlendirilmesi noktasında istişarelerde bulunduk. Basınımızın bir an evvel kendi yerlerine geçmesi için gayretlerimiz devam ediyor. Tabii öncelikle planlama daha sonra kalıcı yerlerine geçme noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Basın toplumun duyu organları olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Nasıl ki insanların duyu organları sağlıklı çalışmazsa insanın sağlıklı bir istikamete gitmesi mümkün olmadığı gibi basın da aynen toplumun duyu organları gibidir. Duyu organları doğru çalışırsa toplumda doğru istikamete yol alır. Bende inanıyorum ki Malatya basını bu konuda üzerine düşen sorumluluğu ve yükümlülüğü yerine getirecektir. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan basınımızın basın faaliyetlerini yürütecek mekânlar temin ederken bir taraftan ticaret erbaplarımıza yer temin etme çalışmalarımız yapılıyor bir taraftan kamu kuruluşlarımızın için yer temin etmeye çalışıyoruz bir taraftan da depremzedelerle ilgili konuların koordinasyonlarıyla, lojistik akışlarıyla,  temel gıda ihtiyaçları, altyapı işlerinin karşılanmasıyla ilgili belediyemiz bütünüyle ayakta durmaktadır. Bu anlamda da hakikaten Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’deki en güçlü belediyelerden birisidir. Depremin bütün koordinasyonu belediyemizin uhdesindedir ki bu belediye depremzede belediyesidir. Depremden etkilenmiş belediyedir. Depremde çalışanlarını kaybetmiş, depremde çalışanları enkaz altında kalmış ve vefatı olan bir belediyedir. Bu anlamda belediyemizin çalışanlarını da bu vesileyle tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bu arada şehrin planlamasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili müellif şehir planlamacılarının çalışmalarını yakinen takip ettiklerini belirten Başkan Gürkan, önümüzdeki haftada plan ekibiyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gideceklerini, sürecin hangi aşamalarda ve nasıl ilerlediğini bizzat yerinde görerek, takip edeceklerini söyledi. 

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