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Başkan Gürkan: "İlk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk"

GÜNDEM 06.02.2024, 13:41
Başkan Gürkan: "İlk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Koordinasyon Merkezinde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya’da gerçekleştirilen kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Yaşanan depremlerde 53 bin vatandaşımızı kaybettik.  Malatya’mızda ise bin 248 vatandaşımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremden önce Japonya’daydım, yine konu depremdi. Deprem konusunu incelemek maksadıyla gitmiştik. Depremin olacağı gece de Japonya’dan Ankara’ya inmiştik. 6 Şubat 2023 saat 04.17’de deprem vuku bulunca hemen Malatya’ya intikal ettik. Saat 05.00’te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri aradı. Malatya’ya koordinatör bakanların görevlendirildiğini ifade ettiler.  O sırada bizler Ankara’dan karayolu ile geliyorduk ve Malatya’daki durum hakkında bilgi alıyorduk. İlk depremde 132 binamız enkaz haline gelmişti. Komuta Kontrol Noktasında da belediyemiz ve itfaiye ekiplerimiz, yıkılan 132 binaların ilk 5., 12. ve 17. dakikadan itibaren başındaydı. Yani Malatya merkezde ilk 5. dakikada, Doğanşehir Kurucuova Mahallesi ile Erkenek Mahallesi’nde depremin 12. ve 17. dakikasında enkazın başında arama kurtarma ekiplerimiz vardı. Belki şu soruyu soracaksınız? 17. dakikada Erkenek’te nasıl olunur? Biz daha önceden yolların kapanmaması için üs bölgeler oluşturmuştuk. Üs bölgelerimizdeki gerek MASKİ gerek itfaiye gerekse de Yol Asfalt Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz anında müdahale olmaları noktasında kanalize edilmişti. Baktığımız zaman ana yollar kapalıyken Malatya’nın 718 mahallesinin yollarının açık olması, belediye olarak depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuzun en temel göstergesidir.

Bilindiği üzere daha sonraki süreçlerde çadırlar, konteynerler, geçici iş yerlerinin yapılması, kalıcı konut ve iş yerlerinin temellerinin atılması yani sürecin başından sonuna kadar belediyemiz başat rol oynamıştır. Her konu da altyapı, üstyapı, çevre düzenlemelerinde. Belediyemiz 8 ay boyunca vatandaşlarımıza ekmek, su, yemek ve ulaşım konusunda her türlü imkânı sağlamıştır. Depremin ilk 3 gününde 350 bin vatandaşımızın karayolu, hava yolu, demir yolu ve feribotlarla başka illere tahliyesi sağlanmıştır. Şehir seyrekleştirilerek, depreme müdahale daha hızlı bir hal almıştır. Şu andaki iş yerleri ve konteyner kentlerin altyapı ve üstyapı işlemleri belediyemizin yine başat rolünde götürülmüştür. Allah bir daha milletimize buna benzer acılar göstermesin, vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Geride kalanlara sağlık, esenlikler diliyorum. Bir an evvel şehrimizin ayağa kalkmasını temenni ediyorum.”

Ayrıca toplantı esnasında AFAD tarafından katılımcılara, yapılan çalışmaların son durumu hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

DEPREM ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde deprem şehitleri mezarları başında dualarla anıldı.  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleştirilen anma programında deprem şehitleri, Deprem Şehitleri Anıtı ve deprem şehitlerinin mezarları ziyaret edilerek, mezarları başına karanfiller bırakıldı.

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