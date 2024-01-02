Başkan Gürkan'dan yaralılara hastane ziyareti
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstanbul’dan Malatya’ya gelirken Akçadağ İlçesi Develi Mahallesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 31 vatandaşın yaralandığı kaza sonasın da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Yaralıların durumları ile alakalı olarak doktorlardan bilgiler alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, acil şifalar diledi. Kaza sonrası hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek yakınlarına ise Cenab-ı Allah’tan sabırlar diledi.
Kazanın meydana geldiği Akçadağ İlçesi Develi Mahallesinde ile alakalı olarak yaralılardan bilgiler alan Başkan Gürkan, “Özellikle sisli ve yağışlı havalarda şoförlerimiz daha dikkatli olmaları durumunda böyle acılarla inşallah bir daha karşılaşmayız” dedi.
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