Başkan Gürkan'dan Kuzey Kuşak Yolu'na yakın mercek

Kuzey Kuşak Yoluna yapılan bağlantı yollarındaki çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu yolların Malatya’nın gelecek yüzyıllarına hükmedeceğini söyledi.MALATYA (İGFA) - Kuzey Kuşak Yolu ve bu yola yapılan bağlantı yollarındaki inceleme programına katılan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, ciddi emekler sarf edildiğini belirterek, “Ergenekon Köprüsü ile Kuzey Kuşak Yoluyla bağlantı kısmına şu anda devam ediliyor.

Kuzey Kuşak Yolunun hem mezarlık bağlantısı, hem burası, Çarmuzu bağlantısı, Emeksiz Caddesi bağlantısı ve Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile birleşme bağlantıları var. Kuzey Kuşak Yoluyla beraber bu bağlantı yolları da paralel olarak bitmek üzere. Burada çok ciddi bir emek var. Bu bölgede yol düzenlemesi, ışıklandırma ve buna benzer hiçbir şey yoktu. Yol projesi ile beraber şu anda tamamını bitme aşamasına getirdik” dedi.

İnceleme programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi Yol Ve Altyapı Koordinasyon Dairesinde çalışan ekiplere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Gürkan, “Ergenekon Köprüsü ve Alparslan Türkeş Bulvarı diye tabir ettiğimiz bölgede Kuzey Kuşak Yoluyla bağlantı yolunun çalışmalarını görmek maksadıyla incelemelerde bulunmaya geldik. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol medeniyettir. 21. yüzyılda artık asfaltsız hiçbir yerleşim yeri olmayacak dedik ve bu konuda gerek kırsal kesimlerde yapmış olduğumuz çalışmalarda, gerek şehir merkezindeki yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı arkadaşlarımız hakikaten tarihi destanlar yazdılar. Ben bu anlamda Yol Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’nde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Söz konusu çalışmaların Malatya'nın geleceğine ve gelecek yüzyıllarına hükmedeceğini ifade eden Başkan Gürkan, "Malatya'da şimdiye kadar hiç alternatif yolu olmayan bir şehirdi. Şehrimizin tek ana bulvarı olan, aksı olan, uluslararası ve şehirlerarası yolu olan ve Malatya'nın da ana caddesi olan İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi, Kışla Caddesi’nin hem üstte hem de güneyinde yeni alternatif yollar yapılarak, bu şehrimizin trafik anlamında rahatlatılması için büyük gayretler gösteriyoruz. Bizim için mevsimler çok da önemli değil. Gece gündüz demeden bütün ekiplerimiz sahanın her tarafında yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu yol aynı zamanda 50 metrelik bir yoldur. Bu yolun bir taraftan ışıklandırmaları, bir taraftan bisiklet yolları, bir taraftan orta refüj ve aydınlatmalarıyla beraber hakikaten şehrimizin güzide, mümtaz bir yol ağı şeklinde hizmet edecektir. Bu çalışmaların Malatya'mıza, bölgemize ve bölge şehirlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.