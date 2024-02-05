Başkan Gürkan'dan kandil mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak tüm İslam Alemi’nin kandilini tebrik etti.

MALATYA (İGFA) - Miraç Kandili’nin üç ayların feyz ve bereket kapılarından birisi olduğunu belirten Başkan Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Recep ayının 27’inci gecesine denk gelen Miraç Gecesi’nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “Miraç, varlığın özüne ve anlamına bir yolculuktur. Peygamber Efendimizin kutlu yolculuğunun anlamının kavrandığı, gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gece, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen mübarek üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir.

Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği, Allah’ın lütuf ve inayetinin daha fazla hissedildiği Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere erişme vardır.

Günümüzde insanoğlu büyük bir sınavdan geçmektedir. Bulunduğumuz coğrafyada bir yandan depremler yaşanırken bir yandan da savaşlarla insanlık katledilmektedir. Rabbimizin gazabından onun rızasına sığınmayı dualarında eksik etmeyen biz Müslümanlara düşen görevlerden biri de tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için dua etmek külli iradeye teslim olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’nin bütün insanlığa barış, huzur ve rahmet getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam Âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.