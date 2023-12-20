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Başkan Gürkan'dan Atabey Feribot İskelesi’nde inceleme

GÜNDEM 20.12.2023, 17:58
Başkan Gürkan'dan Atabey Feribot İskelesi’nde inceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesine bağlı Atabey Feribot İskelesi’nin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesini birbirine bağlayan, Karakaya Baraj Gölü üzerinde feribot seferleriyle yolculuk yapan vatandaşlar için hem Battalgazi’de, hem de Baskil’de bulunan iskelelerin yeniden düzenleneceğini ve sosyal donatı alanlarının oluşturulacağını ifade eden Başkan Gürkan, “Battalgazi ve Baskil bölgelerinde modern anlamda iskelelerin yapılmasını planlıyoruz” dedi.

 
Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün 1986 yılında barajın yapıldığı zamanlarda inşa edilen iskelelerin kötü durumda olduğuna dikkati çekerek, "Ayrıca feribotla ulaşımını sağlayan vatandaşlarımız için Baskil tarafında sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir alan bulunmuyor. Ayrıca iskelelerin feribot yanaşmasında zorluk yaşanıyordu. Ha keza karşı tarafta da bu gibi sorunlar yaşanıyor. Bizlerde bu sorunun çözümü için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’dan ricada bulunduk. Başkanımız sorunlarımıza kayıtsız kalmadı. Hem buradaki hem de Baskil tarafındaki iskeleyi yerinde inceledik. Ne yapılacağı konusunda ilgili daire başkanlarına gerekli talimatlarını verdi. İskelemizle alakalı yapılacak çalışmaların neticelendiğine dair müjde aldık. Sağ olsun Selahattin Başkanımız her zaman olduğu gibi bu sözünü de tuttu. Verilen sözlerin yerine gelmesini, sözü alanlar unutmuyor. Başkanımızdan ne kadar övgü ile bahsetsek yeridir. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yeniden düzenlenecek olan iskele çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde de iskele ile ilgili zaman zaman sıkıntılar olduğuna vurgu yaptı.

Şu anda da baraj suyunun bayağı gerilemiş durumda olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Hava şartları müsait olursa Mart ayı gibi bitirilmesini planlıyoruz. Battalgazi ve Baskil bölgelerinde modern anlamda iskelelerin yapılmasını planlıyoruz. Baskillilerin çoğu Malatya’da ikamet ediyor; ama Baskil tarafında da bahçeleri var. Biz yıllık yaklaşık 500 bin yolcu taşıyoruz. Binlerce araç gidiş geliş yapıyor. Malatya’da 40 bine yakın Baskilli vatandaşımız ikamet etmektedir. İskele yolunun yapılması talimatını göreve geldiğimiz zaman verdik. Bu yol yapıldı. Şu an Battalgazi-Malatya yolu da yapılıyor. Kuzey Kuşak yolu da inşallah 1-2 ay içerisinde bitirilecek. Ulaşımın sağlıklı, emniyetli ve konforlu bir şekilde sağlanması için tüm çalışmalar yapıldı ve bitmek üzere. İskele ile ilgili ihale yapıldı ve çok yakın zamanda ilgili firmaya yer teslimi yaparak, en kısa zamanda çalışmalara başlıyoruz" diye konuştu.

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