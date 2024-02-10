Son Dakika

Başkan Gürkan: Birlik beraberlik gösterirseniz bu şehir ilelebet payidar kalır

GÜNDEM 10.02.2024, 15:21
Başkan Gürkan: Birlik beraberlik gösterirseniz bu şehir ilelebet payidar kalır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen Şehir Gönüllüleri Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan hizmet ve yatırımlardan bahsederek, Malatyalılara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MALATYA (İGFA) - Şehir Gönüllüleri Meclisi toplantısında konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, açılış konuşmasını yaparak, Şehir Gönüllüleri Meclis’inde gönüllü olarak görev alan katılımcılara teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 20 yıllık belediye başkanlığı döneminden bahsederek, “Önemli olan çalıştığınız yerde yormadan, bunalmadan, leke almadan, alnınızın açıklığı ve yüzünüzün akıyla o görevi ifa ettiğinizi, vicdanen müsterih olunmasının iç dünyanızda yaşamanızdır. 20 yıl belediye başkanlığı ve 20 yıl da Malatya’da kamu görevi alarak görev yaptım. Öğretmenlik, ilçe milli eğitim müdürlüğü, müfettişlik, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü gibi görevleri yerine getirdim. Bu çalıştığımız süre içerisinde bilerek kimseye bir yanlışlık, adaletsizlik, haksızlık yapmadık. Elimizde her zaman vicdanımızın sesi ve Cenab-ı Allah korkusunun inancıyla görevlerimizi yapmaya gayret ettik’ dedi.

‘HİÇBİR ZAMAN KÜÇÜK HEDEFLER KOYMADIK, HEP BÜYÜK HEDEFLER KOYDUK’

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, ''Malatya Hakikaten farklı bir şehirdir. Biz görev yaparken hiçbir zaman küçük hedefler koymadık. Hep büyük hedefler koyduk. Belki bizimle çalışanlar veya bizi karşıdan dinleyenler bizim sözlerimizi çok iddialı bulmuş olabilirler. Tarihe karşı sorumluluğumuzun idrakinde olduğumuz zaman sonuç müyesser olur. İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin Şehrül eminisiniz, bu nedenle hedefiniz küçük olamaz. İkinci bir cümlemiz de Anadolu’yu Ana Yurt Yapan Destan Şehri. Anadolu’nun fetih süreci Malatya sancağından başlamıştır. Biz de dikkat ederseniz her zaman Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışının hizmet anlayışı olduğunu ifade ettik.

Belediye başkanlığı görevimizde 20 yıllık bir süreç içerisinde yapmış olduğumuz, ruhsat verdiğimiz hiçbir yapıda en ufak bir hasar yok. Biz 5 kattan fazla yapı izni vermedik. Meri planı olup 5 katın üstündeki binalara da dedik ki bodrum, 6-7 katın üstündekilere de muhakkak ikinci bodrum olması, bodrumların taşıyıcı ve özelliklerini belirttik. Asansör kabinlerinin de taşıyıcı kolonlar şeklinde yapılması gerektiğini belirttik. Bu tesadüf değildir ve Türkiye’de de hiç bir örneği de yoktur. 20 sene belediye başkanı olacaksınız iki tane 7’nin üstündeki bir büyüklükte yaşanan deprem bölgesinde olacaksınız ve sizin yaptığınız binaların hiç birinde bir şey olamayacak. 6 Şubat depreminde bütün yaptığımız binaları sığınma yerleri, barınma yerleri mekanı haline getirdik. Bu tesadüf değildir. 40 yıldan beri vagon fabrikasını konuştular. Şimdi vagon fabrikasıyla alakalı, Yimpaş binasıyla alakalı, Şire Pazarı ile alakalı, Buğday Pazarı ile alakalı bir şey konuşulmuyor. Kayısı 1.7 dolarken 6.5 dolara çıktı. Şu anda 650 milyon dolar girdisi var. 200-250 milyon doları aşmamıştı şimdiye kadar. Kayısı entegre tesisi demek Malatya’nın 10 kat daha zenginleşmesi demektir. Biz bu projeleri yaptık.

‘BİR OLUN, İRİ OLUN, DİRİ OLUN’

Sizlerden ricam bu şehirde birlik ve beraberliğinizi bozmayız. Bir olun, iri olun, diri olun. Bu memlekette aklıselim, düzgün insanlara ihtiyacımız var. Şehrimizin demografik yapısını, sosyolojik yapısını bozarsanız yarın hepimiz bu şehirde gariban ve garip oluruz. Allah bu şehri geçmişine layık, geleceğe hazırlasın. İnşallah sizler bu birlik, beraberlik ve dayanışma örneğini gösterirseniz bu şehir ilelebet, daima payidar kalır, hepinize teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Beşiktaş 24 39
4. Kasımpasa 25 38
5. Trabzonspor 24 37
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 25 28
15. Karagümrük 25 27
16. Gaziantep FK 25 27
17. Samsunspor 24 26
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 21 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Wolves 24 32
11. Chelsea 23 31
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 23 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 23 6