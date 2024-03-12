Başkan Gürkan 100. Yıl Kent Parkı'nı yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 100. Yıl Kent Parkı’nda incelemelerde bulundu. Önümüzdeki hafta sonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan 100. Yıl Kent Parkı’nın inceleme programında konuşan Başkan Gürkan, Türkiye’nin en büyük parklarını Malatya’da oluşturduklarını vurguladı.MALATYA (İGFA) - 100. Yıl Kent Parkı’nı yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 5 yıl içerisinde şehir merkezinde Malatya’daki yeşil alanın 10 kat arttırıldığını söyledi. Başkan Gürkan, “Beş temel belediyecilik ilkesinden biri de ‘Yeşil Belediyeciliktir’ yeşilin korunmasıdır. Bizler Malatya’da mevcut yeşil alanı 20 kat artırarak, devasa ve Türkiye’de mega proje olarak ifade edilen, Türkiye’nin en büyük parklarından biri olarak ifade edilen parklar vücuda getirdik. Bu tesislerin inşallah önümüzdeki hafta sonu açılışını da gerçekleştireceğiz. Beydağı Tabiat Parkı diye tabir ettiğimiz içinde Gençlik Kampı’nın ve tüm macera adalarından, açık spor alanlarından, sosyal tesis ve yürüyüş alanları olan 3 buçuk milyon metre karelik bir park Türkiye’nin en büyük parkıdır. 100. Yıl Kent Parkı da şehir merkezini içerisine alan, yerleşim alanlarının içerisinde yeşil alan olma hasebiyle Türkiye’nin şehir merkezindeki en büyük parkı da burasıdır. İmar parsellerinden oluşturduğumuz ve kamulaştırarak ihdas ettiğimiz yaklaşık 400 bin metre karelik şehir merkezinde bir park. 20 bin metrekare bir havuzu, yeşil alanlarının yanı sıra 250 bin adet yeni çeşitli türlerde bitki dikildi. Belediye olarak yeşilin korunması noktasında, yeşil belediyeciliğin tabana yansıtılması noktasında, kişi başına düşen yeşil alanın artırılması anlamında 10 kat artış sağlandı. Biz göreve geldikten sonra 5 yıl içerisinde şehir merkezinde Malatya’daki yeşil alan 10 kat arttırıldı” sözlerine yer verdi.

‘SÖZLE İFADE EDİLEMEYECEK KADAR HİZMETLER GEÇEKLEŞTİRDİK’

Başkan Gürkan, Malatya’da 5 yılda devasa hizmetler yapıldığını belirterek, “Malatya’da devasa hizmetler yapıldı. Yoldur, alt yapıdır, alternatif yollar, Kuzey-Güney kuşak yolları, dünya kayısı ticaret merkezi, buğday pazarı, ekmek ve yemek fabrikası, fuarcılık merkezi, lisanslı depo, kültür merkezi, sosyal merkezler, spor salonları, okullar, kamu kuruluşları daireleri ve 5 yıl içerisinde sözle ifade edilemeyecek kadar hizmetler geçekleştirdik.

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde gecesini gündüzüne katan bütün mesai arkadaşlarıma, ilgili müellif firmanın işçisinden en üst yöneticisine kadar sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanları sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin üyeleri bakanlarımıza ve bakanlık bürokratlarına sonsuz müteşekkir olduğumu ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu hizmetlerin yapılmasında da bir teşekkür borcumuz da Malatyalı hemşehrilerimizedir. Gerek parkların kamulaştırılması ve ihdas sürecinde gerek Güldal Akşit Bulvarı’nın, Ana Yurt Bulvarı’nın, Kuzey Kuşak yolunun, Güney Kuşak yolunun, Danişmend Gazi, Alp Er Tunga Bulvarlarının kamulaştırılmasında göstermiş oldukları hassasiyet, tevazu, nezaket ve desteklerinden dolayı bütün Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin de Malatyalı hemşerilerimize ve yararlanacak her vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum “ açıklamalarında bulundu.