Başkan Güngör’e Fransa’dan hemşehri araması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vefa buluşması kapsamında Ak Parti Çağlayancerit teşkilatı ile bir araya geldi. Program sonrasında Çağlayanceritli hemşehrisi Başkan Güngör ile görüntülü konuştu.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Programda konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Çağlayancerit’e yapmış oldukları ve yapacakları projelerle ilgili salondakilere bilgiler aktardı.

Programı sosyal medya üzerinden Fransa’dan görüntülü olarak izleyen Ramazan Yumşak, program sonrası salonda bulunan, Çağlayancerit ilçesinde ikamet eden ve 2001 yılından itibaren AK Parti üyesi olan arkadaşı Cuma Sarıçerçi’nin telefonundan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile görüntülü olarak konuştu.

Yıllardır Çağlayancerit’in Helete mahallesinde dişçilik yapan ve şu anda Fransa’da ikamet eden Dişçi Ramazan Yumşak, yapmış oldukları görüntülü konuşmada Kahramanmaraş’a ve özellikle Çağlayancerit’e yapmış olduğu çalışmalardan ötürü Başkan Güngör’e teşekkür etti.

Başkan Güngör ise, her daim Kahramanmaraş’a hizmet etmeyi kendisine borç bildiğini ve her daim ‘Şehrime Değer’ mottosuyla çalıştıklarını ve bundan sonra da aynı motto ile devam edeceklerini söyledi.

Başkan Güngör, son olarak Ramazan Yumşak ailesine ve Fransa’da bulunan hemşehrilerine selamlarını iletmelerini rica etti.