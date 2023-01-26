Başkan Güngör, Türkoğlu’nda muhtarlarla bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Türkoğlu Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Türkoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı İlyas Hıdır Çiftçi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a muhtarlarla diyalogundan ve hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Muhtarların mesai arkadaşları olduğunun altını çizen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Her zaman muhtarlarımız mesai arkadaşı olarak gördük. Her daim muhtarlarımızla istişare halinde olduk. İlçelerimize Büyükşehir Belediyemizin ek hizmet binasını yaptık. Tüm birimlerimize ilçelerimiz de de kesintisiz olarak hizmet veriyoruz” dedi.

Başkan Güngör konuşmasının devamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Türkoğlu ilçesine yapmış oldukları yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ak Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Av. Feyzettin Okumuş, Türkoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı İlyas Hıdır Çiftçi, muhtarlar katıldı.

Program soru cevap şeklinde basına kapalı olarak devam etti.