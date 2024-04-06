Başkan Günay ilk bayramlaşmasını gerçekleştirdi

Ramazan Bayramı nedeniyle Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, personel ve vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Günay, ’31 Martta Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de büyük bir başarının temellerini atmıştır ’ dedi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Bahçesi’nde gerçekleşen bayramlaşmaya CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Huzur ve barışın hakim olacağı bayramlar dileyen Başkan Mustafa Günay, “ İlk bayramımız, inşallah beş yıl boyunca ağzımızın tadı bozulmadan, dolu dolu bir hizmet yılı geçiririz. Meclis üyelerimizle birlikte sizlerin yanında olacağız. Uzun ve yorucu bir süreçten geçtik. Değişimle başladı bugünlere kadar geldik. Değişim rüzgarı sadece partimiz de olmadı, bu değişim tüm Türkiye’de büyük bir değişim de beraberinde getirdi. Bir önceki gün mazbatamızı aldık, dün görevi devraldık, sonar ilk nikahımızı kıydık bugünde bayramımızı kutluyoruz. Artık durmak değil çalışma zamanı. 9 günlük bir tatil var herkes tatilini yapacak ama biz bazı ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Güzelbahçeli vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Ekip arkadaşlarımız dönüşümlü çalışacak. Biz hizmet götüreceği ki halkımız rahat bir bayram geçirebilsin. Bu vesileyle tüm islam aleminin ramazan bayramını kutluyor; Ramazan bayramının milletimize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilip, misafirlere tatlı ikram yapıldı.